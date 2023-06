Hány bajusz szála van az aranykárásznak? Melyik halnak van a legtöbb szálkája a felsoroltak közül? Többek között ezekre a kérdésekre is tudniuk kellett a választ az ifjúsági horgászverseny döntőseinek. Az elméleti feladatsor a jelenlegi horgászszabályokra és a vasi sajátosságokra is kitért. A teszt kitöltése után kezdődött a halfogó verseny. A borús időben elkelt a kiskabát, de ez sem a versenyzőket, sem a halakat nem zavarta. A szemerkélő esőben folyamatos volt a kapás. - Bedobjuk a botot és már jön és harap is a hal. Ez így két bottal egyszerre elég nehéz, ilyen helyzetben még nem voltunk - mesélte Németh Kornélia, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola versenyzője. A hatodikos lány elmondta: kukoricával, csontival beetettek, a horog végére pedig aromával befújt giliszta került. Összeszokott mozdulataik elárulták, nem először versenyeznek együtt. Visszatérőként érkezett a szombathelyi Gothárd Jenő Általános Iskola Halrudacskák csapata is, a fiúk szintén élő csalival próbálkoztak. A hetedik osztályos Borsics Ferenc azt mesélte: szívesen pecázik, ha teheti, hétvégenként is kijár a vízpartra.