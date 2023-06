Talán nem túlzás azt mondani: megunták a herényi édesanyák, hogy az önkormányzati intézkedésekre várjanak, helyette kezükbe vették az ügy intézését és példaértékű összefogással jótékonysági pikniket rendeztek pénteken délután a Tulipán utcai játszótér bővítéséért. Növényekből kerítést, mérleghintát, mászókát, kosárpalánkot és a homokozó fölé árnyékolót is álmodtak. Több, mint tíz anyuka "dobta meg magát" és mozgatott meg mindent az ügy érdekében - tudtuk meg Kiss Enikőtől, a rendezvény egyik szervezőjétől.

- Nyilván nem mindenki szeret kérni, de most muszáj volt - mondta mosolyogva kérdésünkre Kiss Enikő, majd a pozitív tapasztalatokról beszélt: - Sokan hívtak engem és más anyukákat, hogy szeretnének hozzájárulni a rendezvényhez. A tűzoltók is azonnal elfogadták a meghívásunkat, a légvárat is adományból kaptuk. Rengeteg süti van, nyilván ezeket meg kellett vásárolni vagy meg kellett sütni, de szinte minden, ami itt látható, az vagy az anyukák vagy egy jó akaró adománya - tájékoztatott Kiss Enikő.

Illés Károly, Kocsis Gergő és Horváth Gábor az ugrálóvárnál

Forrás: VN

A Szombathely Crushers Amerikai Football Egyesület bemutatót tartott, de emelőkocsit, rendőrautót, tűzoltóautót is láttunk. Az egyik nagy, országos hálózattal bíró, sportkereskedő áruház és egy vépi szállítmányozó cég zászlói is kint lengtek a szélben, jelezve: ők is a kezdeményezés mellé álltak. Mint ahogy a tervezett kerítéshez babérfelajánlások is bőven érkeztek kertészetektől.

Herény önkormányzati képviselője, Horváth Gábor a háttérből szintén segítette a piknik előkészítését. Nem csak a padok pakolásában és támogatók toborzásában jeleskedett, hanem félmillió forint felajánlást is tett képviselői fizetéséből. - Sajnos megszűnt a képviselői keret, amiből a városrészek önkormányzati képviselői támogathattak korábban fejlesztéseket, civil kezdeményezéseket. Ám úgy gondolom, továbbra is fontos a társadalmi szerepvállalásunk, ezért fizetésemből 500 ezer forintot ajánlottam fel, amiből egy új mérleghintát, az anyukáknak pedig egy asztalt és hozzá padot fogok vásárolni - mondta el Horváth Gábor.