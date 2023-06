A szó valóságot teremt. A Tünde név például egyáltalán nem létezett, amíg Vörösmarty Mihály meg nem alkotta, ki nem találta. (Hogy az ő fülébe ki súgta, örök rejtély.) A Tünde név szép, de nem ritkaság. Hozzánk tartozik. Az elillanóhoz, eltűnőhöz – de a tündérhez is köze lehet. „Te tünde fény! futó reménység vagy te, / forgó századoknak ritka éke: / zengő szavakkal s egyre lelkesebben / szóltam hozzád könnyüléptü béke!” – Radnóti versében a „tünde” az időmértékes tovaillanás jelzője, de odagondoljuk akaratlanul a Tündét, a tündért is. Meg a tündéket, Tolkien világából. És mindenekelőtt Csongort és Tündét, akik újra meg újra elindulnak, hogy csak azért is bebizonyítsák: összehangolható az égi és a földi szerelem, nem illan el a béke.