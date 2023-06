„Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, / az ég derűs, nincs homlokán redő, / utak mentén virágzik mind az ákác, / a csermelynek arany taréja nő / s a fényes levegőbe villogó / jeleket ír egy lustán hősködő / gyémántos testű nagy szitakötő.” Radnóti Naptárában ilyen a Június. És tényleg: két zápor között most is olyan tiszta és fényes tud lenni az ég, mintha valaki tisztára mosta volna odafönn az égi ablakot (vagy palatáblát). De Radnóti ebben az egyértelmű ragyogásban is megsejtet még valamit. A levegőbe írt villogó jelek vajon mire mutatnak? Miért pont lustán hősködő a szitakötő? És egyszerre föltűnik a kis ékszerhez hasonló Június mögött egy másik Radnóti-vers: „Az égre írj, ha minden összetört.