Szombathelyen most a vaddisznók kívánkoznak a városba, néhány éve Körmenden a rókákkal volt hasonló a helyzet. A Rábán túl élő lakosok karba tett kézzel nézték, hogy esténként csendes utcáikba kíváncsiskodott az erdők rézgombja, hogy megnézze akad-e egy kis tyúkhús vagy récehús. Ilyenkor a kutyák izgatottan csaholtak, ugattak, forró dróton adta tovább a hírt a betolakodóról a tacskó a foxinak, az meg utána a hetedik szomszédba, a drótszőrű vizslának. A hangulat akkor fokozódott igazán, amikor a belvárosiak is összefutottak ravaszdi komával szombat este, kosármeccsről jövet, buliba menet. A róka a Bástya utcában jött szembe, nem félt, állta az átkozott „simabőrű” tekintetét. Hívatlan vendég volt. Nem először és biztos, hogy nem is utoljára.