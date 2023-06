Ó-ió-ció-áció-akáció-vakáció! – Több ezer vasi osztályterem táblájára rajzolják fel ma a diákok a díszes V betűt, jelezve: ez az utolsó tanítási nap. A legtöbb iskolában már csak pár óra és az igazgató kimondja: A 2022/2023- as tanévet ezzel lezárom. Ováció, taps, széles mosoly az arcokon… Holnap már dobozba kerülnek a napi szinten forgatott tankönyvek, füzetek, a szekrény tetejére az iskolatáska, az egyik fiókba a festékek, ecsetek, gyurmák, temperák. Jöhet a többhetes nyári „pihenés” nekünk, szülőknek is. Amikor az anyai szigor helyett végre az anyai szív üzeneteitől visszhangozhat a lakás. Ránk fér a tanítási szünet. Talán még a Kréta-rendszer applikációját is törlöm a telefonomról, hogy az se emlékeztessen az iskolai számonkérésekre…