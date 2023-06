Eljött a várva várt vakáció, ez a gyerekeknek felhőtlen örömet és szabadságot jelent, a szülők többségének viszont komoly fejtörést okoz. Nagy dilemma, hogy mi legyen az egyik gyerekkel, mi legyen a másikkal, esetleg a harmadikkal, negyedikkel, ha dolgozik a szülő. Akinek szerencséje van, az mehet a nagyihotelbe, amelynek komfortfokozata öt csillagot ér. Táborok közül is lehet választani, de ez sokszor nem olcsó mulatság: ha két gyerekkel számolunk, egy hétre akár százezer forintot is fizethetünk. Nincs mese, kulcsos gyerekeket kell nevelni. Olyanokat, akik nem esnek pánikba, hanem megoldják egyedül. Végül is örök bölcsesség: az életben is az boldogul, aki a jég hátán is megél.