Múlt csütörtökig 160-an írták alá a petíciót, amit a közgyűlés nyilvánossága előtt adott át a szombathelyi városvezetésnek Horváth Gábor. Mindössze pár nap telt el azóta, már csaknem újabb száz aláírást gyűjtött a körzetben az önkormányzati képviselő. Tegnap arról tájékoztatott: már összesen kétszázötvenen látták el kézjegyükkel az aláírásgyűjtő ívet, azonban még itt sem állnak meg.

Közös az akarat, támogatják a képviselői kezdeményezést a lakók

Horváth Gábor úgy fogalmazott: - Egységes a B telep lakóközössége abban, hogy a Rumi Rajki István, a Nefelejcs, a Vadrózsa és a Haladás utcák rekonstrukciója nem várhat tovább. Gyakorlatilag a Rumi Rajki István utcához akkor nyúltak utoljára, amikor a gázt vezették be, ez idestova 40 éve történt – nyilatkozta lapunknak a politikus, majd megmutatta az utca „mostohakörülményeit”. Szinte csak egy autó számára járható útburkolat, eltűnt az útszegély, foltos-kátyús útfelület fogadja az erre járót. Pár éve rakták újra a járdán a „kockaköveket”, ám oda se került szegély, így azóta a lapok ismét eltávolodtak egymástól, esik szét a járdaszakasz – ez is jól látható. Pedig évek, évtizedek óta forgalmas az utca, hiszen a 600 tanulót számláló Gothard-iskolába és a mintegy 100 fős Benczúr-óvodába is sok szülő, gyerek erre jár – hívta fel ismét a figyelmet a képviselő.

"Gyűlöletbeszéd és áskálódás helyett tenni kell"

- Csak autóként szeretjük a bogárhátút – erről már Kovács Gáborné beszélt, így utalt arra: jelentős a különbség az útburkolat magassága és a járda, valamint a házak szintje között. Zita nénit sokan ismerik, hosszú időn át vezette a Benczúr-óvodát, évtizedek óta a Rumi Rajki István utcában lakik. Elmondta: a folyamatos közműcserék miatt egyre magasabbra került az út felszíne, onnan ma egyszerűen lefolyik a víz. A többmillió forintért kialakított folyóka sok helyütt „eltűnt” az utcában, így csapadékos időben az itt lakók udvarán áll meg a víz. Zita néni a csütörtöki közgyűlést is követte.- Kritikán alulinak tartottam a hozzáállást – kommentálta a városvezetői reakciót, miután képviselője átadta a petíciót. - Gyűlöletbeszéd és az áskálódás helyett tenni kell. Van mit – tette hozzá Kovács Gáborné, aki szerint egy város gondjainak a megoldása, nem lehet szimpátia vagy személyes ellentét megoldási pontja, azt máshol kell rendezni, a fölvetett problémát pedig meg kell oldani – véli az idős asszony, aki dicsérte Horváth Gábor képviselői munkáját és kiállását az itt élőkért.

Fotó: © Cseh Gábor

Lapunk is beszámolt arról: miután a politikus átadta a petíciót, a városvezetők célkeresztjébe került, személyeskedő, képviselői munkáját kritizáló vádakkal illették.

Megígérték a lakónak, hogy megjavítják....

Horváth Gábort úgy tűnik, nem tántorítják el a baloldalról érkező nemtelen támadások, töretlenül teszi a dolgát. Most megmutatta azt a figyelmeztető oszlopot is, amit a Szova Nzrt. egyik munkatársa tett ki még február derekán a Nefelejcs és a Vadrózsa utca sarkán azt ígérve az ott lakónak, hogy hamarosan megcsinálják: az egyik víznyelő beszakadását jelzi. Négy hónap telt el - a képviselő ezt is szóvá tette a legutóbbi közgyűlésen, így már a hivatal is "tud" róla. Mi tesszük hozzá: talán új városi rekord születhet Kámonban, avagy mennyi idő kell egy víznyelő-beszakadás helyreállításához? No, és négy utcáéhoz, miután a képviselő aláírásgyűjtésbe kezd? A fejleményekről természetesen beszámolunk.