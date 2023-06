Tóti Tibor (Csupati) kutyájára ma büszkék lehetünk, hiszen 279 alkalommal derített fel bűncselekményt. – Másnak legenda, neki a barátja volt Kántor – mondta a rendőrkapitány, aki hangsúlyozta, hogy a fiatalok is ismerik a legendás rendőrkutyát, ami azért is nagyszerű, hiszen manapság már inkább Marvel hősökről beszélnek a mai generációk. Bár nem bizonyított, de úgy tudni, hogy a szintén híres sorozatot, a Rex felügyelőt is Kántorról mintázták a készítők. Izsányi Tibor őrnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kutyás szolgálatának vezetője a rendőrkutya és a rendőr kapcsolatáról beszélt. Mint mondta, már az 1700-as években használták az angol detektívek a kutyákat felderítésre. A magyar rendőrség ma leginkább német juhász és belga juhász kutyákat állít szolgálatba, ezek a fajták a legkiegyensúlyozottabbak.