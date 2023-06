Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta: az idei már a 41. Őrségi Vásár lesz a sorban. A háromnapos esemény az Őrség egyik kiemelt nagyrendezvénye, látogatottsága meghaladja a tízezer főt. A kirakodóvásár története a mezővárosi időkig nyúlik vissza, akkor ugyanis nagy hagyománya volt a vásározásnak Őriszentpéteren, különösen a marhavásárok voltak messze földön híresek.

- Az időjárás előrejelzés szerint ebben az évben talán szerencsénk lesz, és nem esik majd az eső. Volt olyan év, amikor komoly mennyiségű - 100 milliliter - csapadékkal kellett megküzdeni - mondta Őr Zoltán, aki arról is tájékoztatott, hogy tizenkét parkolót alakítottak ki a hétvégi vásár látogatói számára, egy részüket önkormányzati, másik részüket privát tulajdonú területeken.

Kétszázhúsz árust várnak a vásárra, közülük nagyjából száznegyvenen helyi vagy kézműves portékákat kínálnak majd. Számos kiállítás várja az érdeklődőket a vásár ideje alatt Őriszentpéteren, Bajánsenyén, Felsőjánosfán, Pankaszon, Viszákon és Őrimagyarósdon. Nyitva lesz az Őrségi Vadászkiállítás és Kisrákoson a Kályhakiállítás is. Szalafőn is lesz program, innen indul az Őrség-Gorickó 25 kilométeres gyalogtúra szombaton reggel. Határon túli esemény is szerepel a programban, a hagyományokhoz hűen ebben sz évben is megtartják a Kapornaki Találkozót Szlovéniában, a kapornaki tájháznál.