Vilics Ferenc 1933. június 23-án született Felsőberkifaluban. Szinte egész életét a ma már Körmendhez tartozó városrészen töltötte. Kétszer történt meg, hogy rövid időre búcsút intett szülőfalujának. A katonai szolgálat idején és akkor, amikor vájárként dolgozott Piliscsabán. -Ez nem volt hosszú idő, csupán egy év - mondja Feri bácsi, - de nyomban hozzáteszi: sok minden megtanult bányászként, aminek nagy hasznát vette az életben. Negyvenkét évet és 228 napot dolgozott a vasútnál sorompókezelőként, jobban ismeri a vasúti átjárókat Vas vármegyében, mint a saját tenyerét.

Feri bácsi 1957-ben nősült, öt gyermeke - három lánya és két fia - született. Jelenleg tizenegy unokával és két dédunokával büszkélkedhet. Hét esztendeje megözvegyült, azóta egyedül él a felsőberkifalui családi házban, amely gyönyörűen gondozott porta az udvarral együtt. Gyermekei napi szinten járnak hozzá, viszik az ebédet, és segítenek, amiben szükséges.

Hogy mi a hosszú élet titka? Erre Feri bácsi egyszerű választ ad: A legfontosabb, hogy az ember sokat dolgozzon és soha ne hagyja el magát.

-Egyszer az egyik főorvos azt monda nekem, hogy Vilics bácsi, ha csak harminc métert is tud menni, csinálja, abba ne hagyja - meséli a szépkorú férfi, aki megfogadta a doktor úr tanácsát. -Öt eleven gyerekem volt, meg egy jó feleségem, biztos ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kilencvenedik születésnapomon ünnepelhetek - teszi hozzá búcsúzóul Feri bácsi, akit Bebes István, Körmend polgármestere is meglátogatott. A városvezető személyes jókívánságai mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét is átadta az ünnepeltnek. A népes család apraja-nagyja szombaton jön össze, összesen harmincnégyen ülnek majd az ünnepi asztalnál és koccintanak Feri bácsi egészségére a kerek évfordulón.