A börtönkvízből kiderült számukra, hogy az enyhébb rezsimben élő fogvatartottak még szobanövényeket is nevelhetnek a zárkájukban, ahol akár harminc családi fotó is lehet náluk. A látogatók megtekinthették a beszélőt, a távtárgyaló szobát, bemehettek zárkákba, még a gumiszobát is kipróbálhatták. A tornateremben bilincsbe verethették magukat, sőt, a készségesen, minden kérdésükre választ adó vezetőik még a zárkákban talált illegális tárgyakat is megmutatták nekik. Ezek közül a legnagyobb érdeklődést az úgynevezett börtönmobilok váltották ki: a gombos telefonok közül a legkisebbek akkorák voltak, mint egy pendrive, de láthattak mini okostelefont is, ami bent több százezer forintért cserél gazdát a fogvatartottak között.

A látogatókkal beszélgetve, az, hogy kit, miért vonzott a program, nagyon eltérő volt: akadt olyan, akit szimplán csak érdekelt ez a zárt világ, más a katonaéveit töltötte a mai börtön területén, egy börtöndolgozó a családjának szerette volna megmutatni munkahelyét, ugyanis ezt a hétköznapokon nem tehetné meg.