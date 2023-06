A BE-JÓ Táncegyüttes a Bersek iskolát és Kőszeg városát képviselte majorette kategóriában, két korcsoporttal és kilenc produkcióval. A lányok 6 arany, 2 ezüst és 1 bronz minősítéssel tértek haza, ráadásként 1 különdíjas kupát is nyertek – újságolta művészeti vezetőjük, Horváth Márta. – A legkisebbek Pom-pom című táncukkal most a 2. helyet érték el, míg Gazdag Gréta és Sarang Noémi Radetzky-mars című előadásukra aranyérmet érdemeltek ki. Gyermek korcsoportban Vadász Luca új majorette show szóló táncával, a Katchi-val állhatott a dobogó legfelső fokára. A juniorok az új, majorettbotos szólóikkal léptek a táncos ringbe. Baranyai Ramóna Csillagok közt című tánca lett az első, Schönfeld Mónika Lelkem tánca a második, Horváth Virág Shake it off! című előadása pedig a harmadik. Preiner Kiara Dóra Tiéd a ritmus? című 2 botos táncát a zsűri külön vette és arany minősítéssel díjazta. Baranyai Ramóna és Schönfeld Mónika látványos duója, a Hallucinate is a dobogó legfelső fokát érdemelte ki.

A juniorok a legfrissebb látványos és lendületes Hajrá-Lányok! című pomponos táncukkal ezen a fesztiválon is arany minősítést szereztek. Külön öröm, hogy a legkisebbek (ovis-1.osztályos lányok) Gazdag Gréta, Lengyák Leila, Málovits Zoé és Sarang Noémi még egy különdíjas kupát is kaptak Pom-pom című táncukra.

A lányok nem pihennek a nyáron sem, egyre gyűlnek a felkérések táncművészeti profiljuk mindhárom területére; majorette, reneszánsz vagy tűztáncos előadást kérve Vas vármegye határain belül és kívül.