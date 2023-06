A Nemzeti Együttműködési Alapban 14 milliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek 2023-ban - mondta el a Közéleti kibeszélőben dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a szombathelyi belváros önkormányzati képviselője. Szólt Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának szombathelyi fórumáról is.

A politikust kérdeztük a legutóbbi fogadóóráján elhangzott panaszokról: mozgásérzékelő lámpa és kerítés elhelyezését is szorgalmazza a Savaria téri tömbbelsőben lévő játszótéren. Mint ahogy a Jókai parkban - ahol egyre többször randalíroznak a vaddisznók - a játszótéren ugyancsak indokolt lenne a kerítésjavítás a képviselő szerint - ezt a júniusi közgyűlésen is szóvá tette.

A Wesselényi utcában ideiglenesen megszűntettek parkolóhelyeket, és több busz halad át az útszakaszon a Szent Márton utcai rekonstrukció miatt - erre is felhívta a figyelmet dr. Takátsné dr. Tenki Mária. Útfejlesztések terén pedig örömmel számolt be arról: Hende Csaba országgyűlési képviselő közbenjárására kormányzati forrásból újult meg választókörzetében a Magyar László utca és a Paragvári utca.

Július 1-jétől a védőnői szolgálat átkerül a kórházhoz

2013-ban már aláírásokkal kérték a védőnők az országos érdekvédelmi szervezetük révén, hogy egységes állami fenntartó alá tartozzanak. Most ezzel az átszervezéssel 2600 önkormányzati munkáltató helyett 23 munkáltatójuk lesz, egészségügyi jogviszonyba kerülnek - tudtuk meg az önkormányzati képviselőtől, aki hozzátette: Szombathelyen a Markusovszky-kórházhoz tartoznak majd. - Úgy vélem, nem okoz ez az ellátásban semmilyen fennakadást. A védőnők feladatát jogszabály szabályozza, ezt nem módosították - hangsúlyozta dr. Takátsné dr. Tenki Mária, aki emlékeztetett arra is: a védőnők nagyon sok területen továbbra is együttműködnek önkormányzati intézményekkel, példaként a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekvédelmi Szolgálattal való szoros munkakapcsolatot emelte ki.

A politikus szerint indokolt lett volna, hogy az önkormányzat és a Markusovszky-kórház között létrejövő megállapodást a közgyűlés jogi bizottsága is megvitassa. Így az ingyenes használatra átkerülő helyiségek és eszközök pontos listáját, valamint a rezsiköltségek elszámolásának módját is megismerték volna.

Polgárbarát intézkedéseket szorgalmaz

Nem tartotta polgárbarátnak dr. Takátsné dr. Tenki Mária, amikor kiderült: a városvezetés és a közgyűlési többséget adó baloldali frakció értékesíteni kívánja a Bejczi utcai kormányablak épületét. A képviselő most üdvözölte a legutóbbi közgyűlési döntést: hiába jelentkezett hét pályázó az ingatlanra, végül azt nem adják el. - Meg kell erősíteni a belvárosban a közszolgálati irodákat, s ez a Bejczy utcai komplexum is erre szolgál - erről is beszélt a képviselő, aki szerint fontos, hogy az ügyfelek a városközpontban tudják intézni ügyeiket, bejelenteni panaszaikat.

Szökőkutakról, utcák egyirányúsításáról

Megjavítják a Fő téri és a Savaria téri szökőkutakat, de jó lenne, ha a városháza előtti, Polgárok kútja is ismét működhetne - utalt erre is a belváros önkormányzati képviselője. Végül a Szabó Miklós és az Akacs Mihály utcák tervezett egyirányúsítására is kitért: a szükséges egyeztetések után megkezdődhet a forgalmirend-változtatás előkészítése.