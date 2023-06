Graffitik a falakon, fák magaslanak az épületből és egy papíron felirat fogadja az arra járót: az ingatlant a NAV élet- és balesetveszélyesnek minősítette - a szombathelyiek számára nincs ebben semmi újdonság, sajnos évek óta ez a látvány fogadja a Brenner-villa környékén sétálókat. Nem csoda, ha sokan egyre nagyobb aggodalommal követik az épület sorsának alakulását, amire az is ráirányítja a figyelmet: itt látta meg a napvilágot az időközben boldoggá avatott Brenner János, akinek életéből a közelmúltban filmet is forgattak.

Forrás: Cseh Gábor

Miért nem zárják el a forgalom elől a területet?

Ferenczy Balázs a környéken él, többször posztolt közösségi oldalán a témában: februárban és májusban is osztott meg képeket az épület gyalázatos állapotáról. „(…) történelmi, turisztikai és városképi szempontból is szégyen, hogy ha valaki ma rákeres a Brenner-villára a Google-keresőben, az első helyen kizárólag hasonló képeket talál” – írta a lehangoló látványt nyújtó fotók mellé Ferenczy Balázs. Rámutatott arra is: miközben a környéken – a víztoronynál és a Kresz-parkban – sok fejlesztés megvalósult, addig a Brenner-villa ügyében látszólag hét éve nincs előrelépés. Kitért arra is, hogy a közeli parkban gyerekek játszanak, az ingatlan mellett pedig több autó is parkol. Önkormányzati lépéseket is sürgetett: szerinte a területet érdemes lenne lezárni a forgalom elől, mielőtt komoly baj történne.

"Nem-akarásnak nyögés a vége"

Tavaly februárban Horváth Attila alpolgármester sajtótájékoztatón számolt be az önkormányzat peres ügyeinek alakulásáról: a Brenner-villa kapcsán akkor pozitív fordulat történt, úgy tűnt, megvan az esély arra, hogy városi tulajdonba kerüljön az emblematikus épület. Így sokakat hidegzuhanyként ért a május végi közgyűlési bejelentés: elvesztette a legutolsó pert a szombathelyi önkormányzat, nem kerülhet városi tulajdonba az ingatlan.

Gyurácz Ferenc publicista közösségi oldalán úgy kommentálta a hírt: „Hihetetlen, hogy a város történetének talán legtöbb érdemet felhalmozó, egész sor kiemelkedő személyiséget (a két, sőt három Brenner János építésztől Brenner Tóbiás polgármesteren át Boldog Brenner János vértanúig és tovább) felmutató, elkötelezett keresztény-katolikus családjának egykori lakóhelyét most már hosszú évek óta nem lehet megmenteni. Olyannyira, hogy én nem is hiszem el. Azt gondolom - a közmondással szólva -, hogy nem-akarásnak nyögés a vége” – osztotta meg véleményét Gyurácz Ferenc.

Várostörténeti szempontból is jelentős épület

„Sokan vagyunk, akik lokálpatriótaként évek óta növekvő aggodalommal figyeljük e jobb sorsra érdemes épület hányattatásait, folyamatos állapotromlását. A helyi védelem alatt álló ingatlan nem csak építészeti értéket képvisel, hanem várostörténeti szempontból is páratlan jelentőségű. Őrzi egykori építtetője, a Batthyány család emlékét” – e sorokat már Melega Miklós önkormányzati képviselő tette közzé Facebook-oldalán. A kereszténydemokrata politikus a legutóbbi közgyűlésen kezdeményezte: az önkormányzat mihamarabb vegye fel a kapcsolatot az ingatlan új tulajdonosával annak érdekében, hogy szándékait megismerhessék. Nemény András polgármester Melega Miklós közreműködését kérte az egyeztetéseknél, amit elfogadott az önkormányzati képviselő.

Brenner János, a család leszármazottja is megszólalt az ügyben

„E helyen is nagyon köszönöm Melega Miklósnak azt a rengeteg erőfeszítést, amit kifejt az ügy érdekében! Valóban, nem adjuk fel és megkíséreljük, hogy konszenzusos megoldásra sikerüljön jutni, amely szem előtt tartja mind a város, mind a tulajdonos érdekeit!” - írta egyik hozzászólásában Brenner János, a család Németországban élő leszármazottja. Mindannyian abban bíznak: végre jobbra fordul a villa sorsa.