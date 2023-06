Szerda 6.55 - Megszűnt a vasúti forgalomkorlátozás Magyarország és Ausztria (Hegyeshalom és Bécs) között, a nemzetközi távolsági és regionális vasúti közlekedés már zavartalan, nem kell pótlóbuszra átszállni - írta szerda reggeli közleményében a Mávinform.

Kedd este arról tájékoztattak, hogy löszfalomlás miatt Ausztriában Királyhida és Pándorfalu (Bruck an der Leitha és Parndorf), illetve Nezsider (Neusiedl am See) között leállították a vonatforgalmat, emiatt változások léptek életbe az Ausztria és Magyarország közötti szakaszon. Az osztrák vasút pótlóbuszokat állított forgalomba a két érintett szakaszon, Hegyeshalom és Pándorfalu között ingajáratban motorvonat közlekedett.