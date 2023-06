Az elmúlt hónapokban felerősödött a kapcsolatunk a Bonni Egyetem Fejlődéstanulmányok – Kutató Központjával (Zentrum für Entwicklungsforschung, ZEF) és az ENSZ Egyetem (United Nations University) bonni Környezetvédelmi és Emberi Biztonság Intézetével (United Nations University Institute for Environment and Human Security). A Nyári Egyetemen Ludger Kühnhardt professzort köszönthetjük, novemberben az 5. Blue Sky konferenciára pedig visszavárjuk Joachim von Braunt, a Bonni Egyetem Gazdasági és Technológiai Változások professzorát, a Vatikáni Pápai Tudományos Akadémia elnökét, aki májusban járt Kőszegen. Én Jody Jensennel június utolsó hetét Reykjavíkban töltöm, ahol az európai ügyekkel foglalkozó kutatók 29. nemzetközi konferenciáján veszünk részt. A világ europanistái – történészek, irodalmárok, politológusok, szociológusok és a nemzetközi kapcsolatok szakértői – Izland fővárosára figyelnek most – 1500 résztvevőt várnak. Európa múltja, jelene és jövője – utópiák és disztópiák a konferencia címe. Előadásainkban arra keressük a választ: vajon Európa behozhatja-e az 1989-es átalakulás óta elvesztegetett időt, illetve a sokoldalú és erősödő kényszerek hatására képes-e újrafogalmazni biztonságpolitikáját, valamint megérteni az integráció megakadásának okait. Lehetségesnek tartom, hogy az Európai Bizottság és az európai intézmények nagyobb önreflexiót gyakoroljanak, és képesek belátni a szabályok megváltoztatásának égető szükségét. Az utóbbi időben jól érezhető az erre való törekvés: mióta a háború kitört, az EU új ernyőszervezetet hozott létre, az Európai Politikai Közösséget, melynek vezetői legutóbbi, június eleji moldovai találkozójukon megerősítették: eltökéltek annak segítésében, hogy az európai kontinens egészére visszatérjen a béke és a stabilitás. A találkozón 45 európai ország állam-, illetve kormányfője vett részt, valamint az európai uniós központi intézmények vezetői. Mindez új fejlemény, és azt mutatja, hogy fel akar gyorsulni az EU a bővítés tekintetében is, ami a nyugat-balkáni tagjelölt államok esetében elakadt. Tíz-tizenöt év érdemi párbeszéd-nélkülisége után újra van tehát igény együtt-gondolkodásra a különböző európai régiók, másként gondolkodó emberek és kultúrák között. A háború sok elhallgatott, szőnyeg alá söpört kérdést vet fel élesen, amelyeket nehéz most megválaszolni, de legalább megvan erre a készség – mindez tükröződik nyári egyetemünk tematikájában és a nyitóelőadásban is – hallottuk Miszlivetz professzortól.