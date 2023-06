Egyedülálló oktatás és tehetséggondozás

Az MCC ingyenes Egyetemi Programja Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést biztosít. Iskolánként és szakterületenként nemcsak elméleti, de gyakorlati ismeretekkel is támogatja a hallgatók karrierútját. Az MCC célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, valamint, hogy a tehetséges magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetükért, felelősségteljesen kamatoztathassák. A hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók fejlesztik. 2022-ben 300 nemzetközileg elismert külföldi oktató, kutató fordult meg az MCC-ben, közülük mintegy 40-en töltöttek itt hosszabb időt, és kapcsolódtak be a diákok képzésébe. Az MCC a Budapest Lectures nevű előadássorozata keretében hetente több alkalommal is lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy olyan szakmai nagyságokkal találkozzanak Budapesten és a regionális központokban, mint például Jeffrey Sachs, Mark Khater, James Orr, Kei Hakata, David Starkey, Kevin Roberts, Adrian Vermeule. A tehetséggondozó intézmény olyan mély tudást és alapot ad a diákoknak, amelyet a legjobb külföldi egyetemeken tudnak kamatoztatni, idén az Oxfordra és a Harvard Egyetemre is nyertek felvételt MCC-s diákok. Az MCC megteremti a lehetőséget a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére. A közösséghez való tartozás kiemelt jelentőséggel bír, így már a Juniorképzés keretében is kulturális és rekreációs programok, valamint nívós kollégiumi lakhatás várja a felvételt nyert fiatalokat. Az MCC a Juniorképzés után is biztosít folyamatos fejlődési lehetőséget, hiszen a fiatalok a továbbiakban az iskolarendszeri képzésben, majd annak végeztével a Vezetőképző Akadémia, valamint egyéb Közéleti és Posztgraduális Programok kötelékében folytathatják tanulmányaikat.

Jelentős fejlődés

Az MCC Egyetemi Programjára az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, az idei képzési évet közel 500 fővel indította el az intézmény. Az egyetemistáknak szóló képzés Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben is elérhető. Ezekben az egyetemvárosokban már a harmadik Junior évfolyamot indítja az Intézmény 2023 őszén. Az MCC képzései már 28 helyszínen érhetőek el, jelenleg több, mint 7000 diák tanul nálunk. Céljuk, hogy a következő években 35 képzési helyszínen 10000 hallgató vegyen részt az MCC programjaiban.

Nemzetközi ösztöndíjak

A Mathias Corvinus Collegium egyedülálló tehetséggondozási programjának egyik alappillére, hogy tanulmányaik során a hallgatókat mind tanulmányi mind pedig nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja. A nemzetközi ösztöndíj rendszerének köszönhetően a tavalyi évben mintegy 300 MCC-s diáknak nyílt lehetősége arra, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljon, illetve külföldi tanulmányúton vegyen részt. Diákjaink többek között Washington D.C., Fokváros, Bologna, Athén, Strasbourg, Varsó, Jeruzsálem, Madrid, Lyon, Isztambul és Madrid legkiválóbb akadémiai intézményeinél, kutatóintézeteinél kaptak három hónapos kutatói ösztöndíjat.

Kik jelentkezhetnek?

Az intézmény mindazon első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév őszi félévében kezdő hallgatók jelentkezését várja, akik a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni. Az MCC szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.

Jelentkezés és további információ: https://mcc.hu/juniorkepzes-felveteli