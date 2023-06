Az ötletgazda Gyenes Csilla volt, aki 2012-ben Budapest belvárosából költözött a Vendvidékre. A meseösvény Vas vármegye első ilyen jellegű attrakciója. Hat kicsi házikóban, hat gyönyörű és tanulságos mese, amelyeket nem csak megismerni érdemes, hanem beszélni is lehet, sőt kell is mindegyik történetről, legyen az vend vagy őrségi legenda. Az aprólékosan kidolgozott meseházikók izgalmas feladványokat is rejtenek.

Gyenes Csilla földrajz-biológia szakos pedagógus és szaktanácsadó volt, emellett könyveket is írt. Amikor Orfaluba költözött, egy évig az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozott, tanösvényeket alakított ki. Onnan ment nyugdíjba, aztán a mindig is erős fantáziája szárnyalni kezdett. Ennek köszönhetően jött létre a Százszorszép meseösvény is, amely néhány nappal ezelőtt nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

A mesékre épülő keskeny utacska a Vadvirág méhes és gyógyítókert három és fél hektáros területén és Orfaluban kanyarog, miközben hat gyönyörűen kidolgozott meseházikót érint. A házikók lehajtható ajtaján szerepel egy-egy mese és egy beszélgetést elindító kérdés, javaslat. - A komótos turizmusban hiszek, abban, hogy jó megállni, jó az adott hely rezgéseit átvenni és beszélgeti – mondja Csilla.

A házikókat Sátori Zoltán szombathelyi asztalos készítette szívvel és lélekkel, az egyedi belső festéseket, az aprólékosan kidolgozott miniatűr meseillusztrációkat Csilla lánya, Vanda alkotta meg, de veje és fia is segített a kivitelezésben.

A mesék pozitív életérzésűek. Van közöttük vend mese, őrségi legenda és olyan a természetben játszódó történet is, amelyek főhősei manók vagy állatok. Az egyik állomásnál olyan mesét lehet olvasni, amelynek főszereplője nagyon hasonlít Csillára: Ő Veronika, a füvesasszony, aki értette az állatok nyelvét.