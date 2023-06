Gyermekparadicsommá változott a nardai karitászház hatalmas udvara, a kacaj és a vidámság hangjai törik meg a határ menti falu csendjét. Tizenöt év után, széles öszszefogással, szponzorok támogatásával új ruhát öltött a hely: a homokozó napellenzőt, a pergola és a kerítés új színt, a fürdőszoba pedig egyebek mellett új csempét kapott. Az udvart virágok, az előkertet ribizlibokrok díszítik, és nem utolsósorban: bővült a játékok és programok sora.

– A tábor kihív a szobából, a telefon és a képernyő mellől. Kihív az ég alá, hogy törődjetek egymással és nézzetek egymás arcába – fogalmazott a tábornyitó szentmisén Székely János megyés püspök, aki előbb egy szegény, majd egy szemüveges és kissé ügyetlen kisfiú történetét osztotta meg a hallgatósággal:

– Ha a kinyitjátok a szíveteket, ha a szavaitok igazak és szépek, akkor Isten itt lesz veletek a táborban. Ne olyan gyerekek legyetek, akik elgáncsolják a másikat, hanem olyanok, akik felsegítik a bajbajutottat – intézte jótanácsait a gyermekek felé, akik a szentmise végén közös dallal köszönték meg a püspökatya látogatását. „Legyetek jók, ha tudtok” – csendültek fel az ismert dal sorai.

– Legyetek jók, mert tudtok – zárta a tábornyitó hivatalos részét Székely János megyés püspök. Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató a lelke, motorja a tábornak. Azt mondja, vannak gyerekek, akiknek ez a tábor jelenti a nagybetűs nyarat, ezért újdonságokkal is készülnek. Idén például – szponzori támogatásnak hála – minden héten bábszínház szórakoztatja a gyerekeket, de hoznak légvárakat, ugráló bikát és bungee jumpingot is. Mindig népszerűek a kézműves foglalkozások: idén például gombokból készülnek képek, lehet agyagozni és gyöngyöt fűzni.

– Fantasztikus a tábor, fantasztikus a hangulat. Érzik, tudják ezt a támogatóink is. Az, hogy a cégek, nagyvállalatok képviselői minden elfoglaltságuk mellett most itt vannak, mindent elmond – vallja Kondor János, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitatív Alapítvány kurátora, aki örömmel jelentette be azt is: a következő hetekben a Gencsapáti Gyermekotthon tizenöt lakója nyaralhat a táborban ingyen. Mire újra az önfeledt játéké lehet a főszerep, kisüt a nap. Megmutatja magát az ég. Alatta pedig készül a palacsinta, épülnek a homokvárak, pörögnek a csocsóasztalok.