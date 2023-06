A Graben és a Hofburg között elhelyezkedő Michaelerplatz a bécsi belváros egyik legfrekventáltabb helye, ahol azonban mindenki inkább csak átmegy, de senki sem időzik sokáig. Ez változhat meg hamarosan, ugyanis 2024 végéig megújítják és klímafitté teszik a teret, miközben megőrzik annak történelmi karakterét – szem előtt tartva természetesen a műemlékvédelmi előírásokat is.

A csaknem kör alakú téren kilenc extra méretű díszfát ültetnek el, amelyeknek a talajban külön szerkezetet alakítanak ki, hogy a tér alatt elhelyezkedő, többszáz éves pinceboltozatok ne sérüljenek, a fák gyökerének mégis elegendő helye legyen a növekedéshez. Ezen kívül virágágyások, ülőalkalmatosságok, öt ivókút és hűsítő vízpermet invitálja majd pihenésre, beszélgetésre az arra járókat. Kicserélik a rázós térkőburkolatot is, hogy ezentúl a kerekesszékesek, a biciklisek és a babakocsisok is kényelmesen át tudjanak kelni a téren. Redukálják a fiákerek számát is: a felújítás után két öbölben összesen négy fiáker várakozhat a téren, a többieknek a szomszédos Schauflergassében kell várniuk a sorukra. Ezenkívül a téren megoldják a lovak miatt keletkező szennyvíz elvezetését is. A Kohlmarkt és a tér közepén található ásatások közötti úttest sétálóutca lesz, a tér többi része pedig lakó-pihenő-övezet.

A felújítás tervezését megnehezítette, hogy a tér központi elemét római kori épületek maradványai adják, amelyeket a 90-es évek elején az osztrák építész, Hans Hollein foglalt építészetileg keretbe. Munkája ma már műemlékvédelem alatt áll. Ezen kívül meg akarták őrizni a rálátást a teret körülvevő jellegzetes épületekre is.

A felújítási munkák várhatóan 2024 februárjában kezdődnek és 8,5 millió euróba kerülnek. Ebből 800.000 eurót privát támogatók állnak.