Számos előadás és workshop, valamint egy tanulmánykötet lett a végeredménye az ELTE Savaria Egyetemi Központ fenntarthatóságról szóló, zöld marketing projektjének, amelyet egy sikeres pályázat keretében bonyolítottak le az intézményben.

A projektzáró eseményen a résztvevő közgazdász hallgatók elismeréseket vehettek át az elvégzett munkáért. Dr. Kovács László, a gazdálkodástudományi tanszék oktatója kiemelte, hogy az elvégzett kutatómunka során rengeteg új információval gazdagodtak a fenntarthatóságról, amely egyre fontosabb kérdés nem csupán az egyének, hanem a vállalatok számára is. A program összegzéseként elkészült egy tanulmánykötet is, amely összegzi a program alatt szerzett tapasztalatokat is. A hallgatók a vállalatok társadalmi felelősségvállalását vizsgálták, a témában egy nemzetközi cég is partner volt, de a zöld hotelek működésébe is betekinthettek.

Forrás: Cseh Gábor

Dr. Kovács László kiemelte, hogy ma már nem arról kell beszélnünk, hogy a jövő generáció hogyan oldja meg a környezetpusztítás kérdését, hanem a jelenben mit tehetünk azért, hogy megtarthassuk életformánkat, fennmaradjon a társadalom az ismert formájában. Mint mondta, a számos előadás és kutatási téma között szerepelt a körforgásos gazdaság működése, az élelmiszer pazarlása, vagy a klímaszorongás. Elhangzott, hogy a közgazdaság-tudományi végzettséget szerző hallgatók a jövőben egészen biztosan érzékenyebben tekintenek majd a vállalatok által okozott környezetterhelésre, az elsajátított új módszerekkel pedig eredményesebbek lesznek majd a zöld marketing területén is.