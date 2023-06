Közel három kilométeres út köti össze a Nick-Műgát üdülőtelepet a faluval: az elmúlt tíz évben - részben a megnövekedő forgalom, részben anyagi forrás hiányában - a burkolat állapota leromlott, balesetveszélyessé vált - idézte fel az előzményeket Csorba József polgármester, aki szólt arról is: sokáig keresték és végül 2021 júliusában a Vidékfejlesztési Programban találtak lehetőséget a felújítására. Az önkormányzat sikeresen pályázatott: mintegy 280 millió forintnyi támogatásból és 15 millió forintnyi önerőből duplájára szélesítették és megerősítették a 2,7 kilométeres szakaszt. Az út a mellette lévő mezőgazdasági vállalkozók közlekedését is biztosítja, a beruházás részeként nyolc burkolt útcsatlakozást és 44 behajtót is kialakítottak. - Ez a beruházás lehet példa arra, hogy kis települések is álmodhatnak nagyot, és megfelelő hozzáállással, szakmai csapattal, sok munkával és kitartással az álmokat valóra lehet váltani - fogalmazott Csorba József polgármester.