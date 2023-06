A középkori Vas vármegye erősségeiből, udvarházaiból, erődítménnyé átalakított „váraiból” napjainkra csak Körmend, Sárvár, Kőszeg és Jánosháza várkastélyai maradtak meg. A történelem viharaiban elpusztult várak nyomaira többnyire már csak a krónikákban bukkanhatunk. Egyik ilyen elpusztult vár a mai Ostffyasszonyfa területén található Kígyókő. Albert királynak 1439-ben bekövetkezett váratlan halála hatalmi vákuumot idézett elő hazánkban. A Habsburg Alberttel elégedetlen köznemesség a trónra Lengyelországból hozott királyt, de mire Ulászló herceggel a küldöttség hazaérkezett, Erzsébet királyné megszülte gyermekét, akit V. László néven a Visegrádról ellopott Szent Koronával megkoronáztatott. A kettős királyválasztás polgárháborús állapotokat eredményezett Magyarországon, amelynek során harcok kezdődtek. 1440 őszén, Győr ostroma során, az Erzsébet párti Czilley Ulrik Ulászló fogságába esett, és csak azzal a feltétellel szabadult, hogy az Ulászlót támogató főuraktól elfoglalt nyugat-dunántúli várakat egykori tulajdonosaiknak visszaadja. Czilley a királynak tett ígéretét nem tartotta be, ezért Ulászlónak az 1441. év tavasza folyamán kellett a várakat visszafoglalnia. Az 1441. tavaszi hadjáratról a Thuróczy krónika azt írja, hogy „Ulászló király bevette azokat az erődítményeket, amelyet a németek szemtelen csapata tartott birtokában”.

A Kígyós nevű várat név szerint is megemlíti. Ezt az erősséget a hagyomány az Ostffyasszonyfa területén egykor álló egykori Kígyókő várral azonosítja. A krónika szavait a korabeli oklevelek is megerősítik. Ulászló hadjárata eredményes volt. Ezt az 1441 húsvétján (április 16-án), Szombathelyen oklevélbe foglalt békekötés is megerősítette. Czilley megbízottai, bár pecsétjeikkel a dokumentumot hitelesítették, fogadalmukat nem tartották be, ezért három nap múltán a híveiket Kígyókő várából a királyi seregnek ostrommal kellett kiűzni. Az erődítmény egy évtized múltán ismételten ostromot szenvedett. 1454-ben Rozgonyi Rénold sárvári várkapitány kifüstölte belőle az Ostffyakat, akik azonban a Kanizsaiak segítségével még annak az évnek novemberében visszafoglalták. 1456-ban V. László, majd 1458-ban Mátyás király is engedélyt adott, hogy az Ostffyak romba dőlt várukat újraépíthessék.

Forrás: Unger Tamás

1664-ben a Rába völgyének török ellenes védővonallá erősítése során ezek olvashatók: ,,.. a kastély palánkjának javítását a kastélytól a Szentegyházig a Csöngeiek, és a Szentegyháztól a kapuig a Tokorcsiak, a kaputól az itt lakó Ostffyasszonyfaiak, azontúl Nyugatra való részt a Simonyiak és a Mihályiak, a kis ajtóig a Sömjéniek, a felső szélig a Hőgyésziek, azontúl pedig a Dömölkiek kötelesek kijavítani...” Mindez bizonyítja, hogy a török kiűzéséig Asszonyfalva-Kígyókő castellum az egész Kemenesalja népének védelmét ellátta. A hajdani erődítményből napjainkban már csak az egykori vár kútjának maradványai láthatók.