Nem veszélytelen 27 perce

Mi a teendő, ha vaddisznóval találkozik a városban?

Már többször is hírt adtunk arról, hogy Szombathely belterületén is feltűntek a vaddisznók, legutóbb az uszodánál és a Jókai park környékén is találkozni lehetett a kicsit sem veszélytelen vadállatokkal. Az ügy komolyságát jelzi, hogy a elejtett 15 állat mellett a hónap végén újabb nyolc disznó kilövésére adtak ki engedélyt. De mit tegyünk, ha összetalálkozunk velük? A vadászmester válaszol.

Óvári Gábor Óvári Gábor

Illusztráció! Forrás: MW/archív Fotó: Czinege Melinda

Több összetevője is van a jelenségnek A vadak megjelenése a lakott területeken nem új dolog, korábban is volt már rá példa, ám a mostani helyzet sokkal bonyolultabb és kiterjedtebb. Olyan helyeken is láttak már vaddisznócsordákat, ahol eddig még sohasem. Az ember veszélyes közelségbe került ezekkel az állatokkal, aminek okairól Pusztai Pétert, a Savaria Vadásztársaság vadászmesterét, szakmai vezetőjét kérdeztük. Pusztai Péter szerint több összetevője van a jelenségnek, ezek együttes hatása okozza a néha kifejezetten extrém helyzeteket. A vadállatok túlszaporodásának bizonyítéka, hogy míg egy vadásztársaság korábban 80-100 vadat ejtett el egy évben, addig most ez a szám 300 felett van. Az intenzív vadászat viszont szintén a város felé tereli a disznókat, hiszen biztonságos környezetet keresnek maguknak és utódaiknak. A legtöbben egyetértenek azzal, hogy az élettér beszűkülése is szerepet játszik abban, hogy a városban „telepednének meg” a vaddisznók. További probléma, hogy tömegével jelentek meg az engedéllyel épített vadvédelmi kerítések a vadászterületeken. Rengeteg természetes élőhelyet kerítettek be a gazdák, így ezzel a disznókat is a lakott területek felé terelik. Intelligens állat, könnyen alkalmazkodik Pusztai Péter kiemel egy jelenséget, ami végképp a lakott területekhez köti ezeket az állatokat. Sokan kezdték el etetni a vaddisznókat, a kismalacokat, így azok hozzászoktak ehhez az élethez. Mint mondja, a vaddisznó intelligens állat, könnyen alkalmazkodik – és bármit elfogyaszt. Ha az ember közelében jobb életfeltételeket talál, odaköltözik. Az etetést akár egy önkormányzati rendelettel is meg lehetne tiltani, Pusztai Péter úgy véli: sokat segítene a kialakult helyzeten. Mit tegyünk, ha vaddisznóval találkozunk? A szakember azt is elárulja, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha összetalálkozunk egy vaddisznóval. Mint mondja, a legfontosabb a tisztelet,:tisztelnünk kell az életterét, tehát semmiképpen ne közelítsük meg, ne készítsünk szelfit sem. Életveszélyes állatokról van szó. A lassú és nyugodt hátrálás megoldás lehet egy ilyen találkozás esetén. A disznó csak akkor támad, ha veszélyt érez. Pusztai Péter hozzáteszi: több olyan videó is napvilágot látott már, hogy egy pórázon tartott kutya ugatja a vaddisznókat, míg a gazda filmez. Ennél veszélyesebb helyzet nehezen elképzelhető. A kutya jelenléte felidegesíti és támadásra készteti a vadállatot, tehát az ilyen találkozást jobb elkerülni. A végleges megoldás azonban a vaddisznók kiszorítása a városból, amit csak a kilövésükkel lehet garantálni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!