Miki most fejezi be a nagycsoportot Szombathelyen, a Boldog Brenner János Óvodában, de még nem megy iskolába. Egy évet még ráhúz hazai környezetben, a püspökmolnári Mesefalva Óvodában, ahol ismerkedő és érzékenyítő napot tartottak Veress Annamária gyógypedagógus vezetésével. - Nem vagyunk egyformák, van, aki szemüveget visel, van, aki nem tud futni vagy járni - mondta a foglalkozás elején a szakember, amelyen Mikike is jelen volt. Az óvodások közül többen körbeállták, megszólították a kisfiút, sőt saját bibijeiket - sebeiket, horzsolásaikat - is megmutatták neki.

A csoportból mindenki bekapcsolódott Veress Annamária gyógypedagógus meséjébe, aki a Nagyapó és a répa című történetet mondta el interaktív módon. - A mesét úgy alakítottuk, hogy a répahúzás során az egyik szereplő lába -"játszásiból"- megsérül, és kerekesszékbe kerül. Számos feladat került elő a közös mese és játék során, a gyerekeknek azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen az, amikor valaki nem úgy lát vagy nem úgy jár, mint a többiek - mondta a szakember, majd hozzátette: jól sikerült a foglalkozás, a csoport megismerte Mikit, és Miki és megismerte a csoportot, így sokkal könnyebb lesz a szeptemberi óvodakezdés. A kisfiú még a botjait is átadta leendő csoporttársainak, hogy kipróbálhassák, milyen ezekkel járni.

Bogdán Krisztinától, a Mesefalva Óvoda vezetőjétől megtudtuk: a család kérte, hogy Mikike szeptembertől a püspökmolnári óvodába járhasson. - Már az első gondolatunk az volt, hogy eleget teszünk a kérésnek, hiszen tágabb értelemben mi, püspökmolnáriak vagyunk a kisfiú családja és tudjuk, hogy a közösség ereje az összefogásban mutatkozik meg. Nagyon várjuk a közös időtöltést, biztos vagyok benne, hogy nemcsak Mikike fog nálunk új dolgokat tanulni, mi is sokat tanulunk majd tőle. Az érzékenyítő foglalkozáson a másik ember megismerése, elfogadása, a segítségnyújtás és az együtt játszás volt a célunk, azt hiszem, ezt mind elértük azzal együtt, hogy Mikike is nagyon jól érezte magát a közös délelőttön - mondta zárásként az óvodavezető.