Az első tanácsa: legkésőbb a 36. héten álljon startra készen a csomag. – Még a lejárati időponttal rendelkező termékek is olyan hosszú szavatosságúak, hogy a beszerzésüket kár az utolsó hetekre hagyni. A szülőszobára szükség lesz hálóingre (van olyan kórház, ahol már a szüléshez sem adnak), ebben az esetben kettőt tegyünk a szülőszobás táskába. Szülés után kérjük meg a szülésznőt, hogy segítsen lecserélni a hálóinget, máris jobban érezzük magunkat. Kell még a csomagba minitörölköző/textilzsebkendő, amivel a homlokot és a tarkót lehet borogatni; egy vagy két nagy méretű betét, eldobható bugyi, gátmasszázsolaj; ha hosszú a hajunk, akkor hajgumi; apás szülés esetén a párunknak papucs és apásruha-szett; magunknak papucs; szénsavmentes ásványvíz (ha egyliteres kiszerelésű, könnyebb inni belőle); szőlőcukor, sportszelet (apára is gondolva). Ne felejtsük otthon az iratokat (terheskiskönyv, leletek, házassági anyakönyvi kivonat/apasági nyilatkozat, taj- és lakcímkártya, személyi igazolvány).

Igény szerint szükség lehet még aranyérkrémre, mellszívóra (érdemes megkérdezni, mert sok kórház tud ilyet biztosítani); bimbókiemelőre, mellbimbóvédőre, szívószálra, mert az ágyban fekve, például császármetszés után sokkal könnyebb ezzel inni. Szülés után az „anyaszállásra” pakoljunk be két-három szoptatóshálóinget (amiben könnyen lehet szoptatni), egy köntöst, egy szoptatósmelltartót (pamut, merevítő nélküli), egy csomag melltartóbetétet (eldobható) és mellbimbóvédő krémet. Kell még hasleszorító bugyi vagy hasleszorító pánt, egy pár papucs (ha a zuhanyzáshoz is, akkor két párra lesz szükség), egy nagy méretű törölköző, napi 3-4 eldobható bugyi (ez a legegyszerűbb módja a betétcserének, mehet minden a kukába egyben), zokni (melegít, ha valaki hűvösebb időszakban szül), egy nagy csomag szülés utáni betét, egy tekercs WC-papír, papír zsebkendő, tusfürdő (elég a legkisebb kiszerelésű, és lehet használni kézmosáskor is), vízhatlan táska, fertőtlenítő kendő, fogkefe, fogkrém, pohár, műanyag tányér, evőeszköz, papírtörlő (egy kis harapnivaló), telefontöltő.

A babának a következők kellenek: a legtöbb kórházban nincs szükség ruhára, de ha megnyugvást hoz, egy bodyt és egy rugdalózót (általában 56–62-es a méret) tegyünk a csomagba. Cumit nem javaslok a kórházba vinni. Az első napokban a legfontosabb a szoptatás, és hogy beinduljon az édesanya tejtermelődése. Kell még textilpelenka a szoptatáshoz; kispárna vagy kicsi szoptatóspárna, ami kevés helyet foglal. Gondoljunk a hazaútra is! A következőket készítsük össze otthon, és apa viszi be az utolsó nap: egy szett ruha. Még a kismamanadrág lesz a kényelmes, és egy lazább felső. A kisbabának body, rugdalózó, kocsikabát és kissapka (tavas - szal, ősszel), bundazsák (télen), babatakaró és bébihordozó. Barbara szerint a harmadik trimeszterbe lépve érdemes nekiállni a beszerzésnek. Hasznos tipp még, hogy két táskába pakoljunk. Az egyiket a szülőszobára visszük. Ebbe pakolhatjuk azokat a dolgokat, amelyek kifejezetten a szüléshez szükségesek. A másikba kerüljenek azok a dolgok, amelyeket majd az „anyaszálláson” használunk.