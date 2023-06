A volt katonaiskola, most Dr. Nagy László EGYMI parkjában lévő hősi emlékműnél kezdődött megemlékezésen Metz Rezső, a baráti kör elnöke, maga is egykori növendék megvallotta: az intézmény a második otthonuk volt. Majd tolmácsolta Somogyváry Géza 92 éves egykori diák üdvözletét, aki betegsége miatt nem tudott az idén Kőszegre utazni, és kilátásba helyezte, hogy nem is jut le többet diákkora helyszínére. Levelében megköszönte a városnak, hogy évről évre megszervezték a cőgerek napját.