A napokban lezárult a DUE Médiahálózat és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közös pénzügyi játéka, a Nagy Diák Pénzügyes Teszt 3. Amint arról a szervezők beszámoltak, azországos oktatási játék első fordulójában több mint 15 ezer fiatal tette próbára tudását. A játék május 26-án a középdöntővel folytatódott és a döntővel fejeződött be. „A Pénzügyes Teszt azzal a céllal jött létre, hogy a tesztkitöltők játékos módon szélesítsék pénzügyi ismereteiket, magabiztosabban mozogjanak a pénz világában, tudatosan tervezzék meg pénzügyeiket, és a megfelelő tájékozódás után hozzák meg a számukra legjobb döntést” – írták.

Az online teszt kitöltői közül a legjobb eredményt elérő ötszázjátékos e-mailben kapott meghívást a személyes részvételű középdöntőre, amit május 26-án Budapesten rendeztek meg. Ezen a napon zajlott az országos játék döntője is, ahová a középdöntőkből a legjobb tíz versenyző jutott be. Közülük a legkiválóbb, Kovács Bence vihette haza a fődíjat, egy két személyre szóló görögországi utazást. A gimnazista fiú túl van az írásbeli érettségi vizsgáin, most a szóbelikre készül. – Már akkor is nagyon boldog voltam, amikor a legjobb tíz közé bejutottam. A középdöntő után két órával hívtak, hogy menjünk vissza a helyszínre. Öt éve járok pénzügyi versenyekre, kisebb eredményeket már értem el (tavaly a Pénzmesterek versenyen a 11. osztályosok közül első helyezett lettem, a BankCode versenyben két éve ötödik helyen végeztünk csapatban, de ilyen kiemelkedő eredményem eddig még nem volt.

Sokat készültem erre a megmérettetésre is, és rengeteget számított Kiss Zoltán tanár úr segítsége. A helyszínen nyugodtan, gyorsan és bátran kellett dönteni, időnként kockáztatni is. A győzelem hatalmas boldogságot jelent – hallottuk Bencétől, akit gyermekkora óta érdekelnek a pénzügyek, a banki világ, az elmúlt években sokat tanult a befektetési lehetőségekről, jártasságot szerzett a napi pénzügyekben. Most a Budapesti Corvinus Egyetemre készül vagy az ELTE-re – pontfüggő, hogy hova veszik fel. Pénzügyi területen képzeli a jövőjét, nemzetközi gazdálkodást akar tanulni angol nyelven. Multinacionális cégeknél, vagy akár külföldön is tudna ezzel munkát vállalni.