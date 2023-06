A cél az, hogy a mesterségesen elszakított, bármelyik másik országban élő magyarok érezzék, hogy nem feledjük el őket, továbbra is a magyarság egyenlő értékű és megbecsült részei! Az összetartozás az egy nemzethez való tartozás hangsúlyán kívül a megbékélés egyik jelképe is, belső béke önmagunkkal, nemzettársainkkal – mondta. Végül Markusovszky Lajostól idézett: „A mostani kort átmenetinek tekinthetjük, mely híd gyanánt szolgál a múlt és a jövendő között.” A jelen felelőssége, a mi feladatunk, hogy ezt az átmeneti kort, ezt a hidat mennyire tartjuk rendben, az, hogy a jövő generációjának is fontos dátum legyen június 4. – hangsúlyozta.

A műsorban közreműködtek a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes tagjai. A koszorúzás után a megemlékezők közösen elénekelték a Székely himnuszt.