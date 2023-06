A nádasdi önkormányzat gyümölcsösében Karvalics Zoltán polgármester köszöntötte a huszonöt vállalkozó szellemű férfiembert, akik saját kaszáikkal érkeztek a programra. A polgármester hangsúlyozta: a pajták mélyéről előkerült szerszámok látványa örömmel tölti el, majd arról is beszélt, hogy hogy apáink és nagyapáink hagyományait jó lenne tovább éltetni, hiszen volt idő, amikor az ember büszke lehetett a kétkezi munkára.

-A rigófütty kísérte kaszálás nemcsak haszonmunka, hanem a társasági lét egyik alappillére, hiszen öröm a családnak, és jót tesz a barátságnak, nótás kedvnek egyaránt - fogalmazott.

Mivel az örömkaszálás egy napra esett a Nemzeti Összetartozás Napjával a polgármester kérte az egybegyűlteket, hogy mindannyian kössenek a kaszanyélre egy-egy nemzeti színű szalagot. -Magyarok vagyunk, testünk, lelkünk örökséget kapott, amiből talán itt, az utolsó pillanatban valamit megőrizhetünk - tette hozzá, majd következett a kaszálópálinka kóstolása és a pálinkaversenyre összegyűlt tizenkét féle nedű bemutatása.

Az első kaszavágást a polgármester végezte el, majd jött a többi örömkaszáló is. A nap folyamán kihelyezett kovácsműhelyen állíthatták be a kaszájukat saját használatnak megfelelően Táncos Miklós segítségével. Pozsgai Imre kalapácsai által a régi kaszaélek új életre keltek, fényesre, élesre formálódtak. Hasadtak is a fűszálak a kalapács ütemére, és pár órán belül friss szénaillattal telt levegőben várhatták a gyerekek és gyermeki kíváncsiságukat megőrzött felnőttek dr. Szinetár Csaba Mi bújik meg a fűben? címmel megtartott programját, amelyen tüzetesen átvizsgálták a kaszálót.

A Nádasdi Öreg Tyúkok sem tétlenkedtek, az előzőleg lekaszált területen a szénaforgatás, gyöjtés, takarás és petrencekészítés fogásait mutatták meg a kíváncsiskodóknak. A kaszáspálinka versenyre tizenkét minta érkezett, ezek közül Takács Máté szilvapálinkáját választották az idei év kaszáspálinkájának. A Cseresnyés-hegyen örömkaszálás volt a javából, hiszen a frissen sült perec és a gulyás fogyasztása közben Horváth Pika Tibor húzta el a kaszálók nótáit.