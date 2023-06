A Hegypásztor Kör Szőlőhegyén rendezik meg a Nyugat-dunántúli Régió Tájházainak Napját csütörtökön. A rendezvény 8 órakor gyakorlati tudásátadással kezdődik: a résztvevők a kézi aratás módszereit ismerhetik meg az Oszkó melletti rozsföldeken. 13.30-tól kezdődnek a szakmai programok. Kovács István, a Hegypásztor Kör elnöke vezeti körbe az érdeklődőket a Szőlőhegyen és a Pincetájházat is bemutatja számukra, majd a Hegypásztor Kör tevékenységéről is beszél. Bihari Ádám építész a tájházakat építész szemmel vizsgálja. Ezután Herczeg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke kap szót, aki Kertünk tájai címmel tart előadást. Zárásul egy jól működő tájházi kertet mutat majd be Géber József néprajzos. A rendezvényt táncház zárja.