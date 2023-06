Horváth Magdolna, Hegyhátsál polgármestere elöljáróban a nyertes pályázatokat sorolta, amelyeknek köszönhetően épült-szépült a település az utóbbi években. Elsőként az orvosi rendelő újult meg, majd bel- és külterületi utak rendbetételére nyertek forrást. Kommunális eszközök vásárlására is nyílt lehetősége az önkormányzatnak, emellett Hungarikum pályázatból felújította a művelődési házat is. - Most az új kisbusz átadását ünnepeljük, amelyre nagy szükségünk volt, mert nagyon sokat segít a mindennapi életben.

Forrás: Szendi Péter

Az óvodásokat ezzel szállítjuk a szomszéd településre, ezzel hordja az ebédet a falugondnokunk, Zsoldosné Cseke Marietta, sőt heti egy alkalommal ezzel járunk Körmendre patikába is, hogy elhozzuk a felírt gyógyszereket - mondta a polgármester, majd a falugondnoki szolgálat előnyeiről beszélt, kiemelve, hogy a szolgálat jelenléte szépen kiegyenlíti a városokkal szemben meglévő hátrányokat Hegyhátsálban, sőt, nagyobb komfortérzetet is ad az itt élő lakosságnak. - Nálunk a kisgyermek a ház előtt száll be reggel a falubuszba, hóban-fagyban, esőben nem kell a szülőnek kísérni. A gyógyszert , az ebédet is házhoz szállítjuk, kézbe adjuk, ez különösen az idősebb korosztálynak jelent nagy segítséget. 2007 óta négy falugondnokunk volt, amikor nem volt betöltve az álláshely, kilenc hónapig magam láttam el a feladatokat. Soha olyan közel nem voltam a lakókhoz, mint akkor, hiszen mindenki megosztotta velem örömét és bánatát - fűzte hozzá a polgármester.

Forrás: Szendi Péter

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a falugondnoki szolgálat a rendszerváltozás környékén szerveződött meg, és Kemény Bertalan nevéhez köthető. - Egyedülálló, magyar sajátosságról van szó, amely az elmúlt évtizedekben teljesen beépült a mindennapjainkba. A falugondnoki szolgálat a magyar igényekre reflektál, de zökkenőmentes működéséhez a személyi feltételek megteremtése mellett megfelelő infrastruktúra és eszközpark is szükséges. Ezért is különösen nagy öröm, hogy átadhatjuk ezt a kisbuszt a településnek. Azt kívánom, hogy sok élményt és segítséget nyújtson ez az autó a helyieknek és a civil közösségeknek - tette hozzá a képviselő.

Az új kilencszemélyes falubuszt Takács László plébános áldotta meg az ünnepség zárásaként.