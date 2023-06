A szombathelyi kézilabdacsarnokot már pedig meg kell építeni – nyilatkozta a frisss.hu kérdésére Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség korábbi elnöke szombathelyi látogatásakor. Hogyan fogadta ezeket a híreket az SZKKA ügyvezető elnöke? Hol tart a beruházás előkészítése? Mennyire szoros az a 2024. augusztus 31-ei határidő, amit az önkormányzat meghatározott, amikor a beruházáshoz telket nyújtott? - ezekről is kérdeztük Pődör Zoltánt. Kíváncsiak voltunk arra is, ha visszatekint a klub 15 éves múltjára, van-e benne hiányérzet. Választ kaptunk arra is: miért van hosszú távon is jövője a női kézilabdának Szombathelyen, amiben az ELTE SEK-kel való szoros együttműködésnek is fontos szerep jut.

Előzmények: