Idén év elején megkezdődött Boldog Batthyány László feleségének, Coreth Mária Teréziának boldoggá avatási eljárása. Az asszony támasza, segítője volt a hercegorvosnak és nagyban neki köszönhető a szegények orvosának vallásossága. Az asszony életéről könyvet írt dr. Székely János, megyéspüspök Az arany szívű feleség címmel. A kötet kapcsán nemrég Szombathelyen volt egy bemutató- erről egy korábbi adásunkban már szó esett.

Akkor megismerhették belőle Coreth Mária Terézia életének azon szakaszát, ami hatott későbbi életére: a szombathelyi megyéspüspök bemutatta családi helyzetét, de szó volt az iskoláztatásáról és olyan személyekről is, akik jelentősen meghatározták személyiségét. Azt is megtudtuk, hogy Boldog Batthyány László két nővére mesterkedett abban, hogy a családban csak Mizl-ként nevezett, Coreth Mária Teréziát összehozzák testvérükkel. Dr. Székely János megyéspüspök most innen, és az esküvőjük utáni pillanatoktól idézi fel az asszony és a példás család életét.