Dobos László életében a járvány által beszűkített élettér hozta meg az újítás iránti igényt. A harminc évvel ezelőtt az Orlayban végzett szakember előbb otthon elkészített ételeit posztolta a közösségi médiában, majd egy ötlet nyomán létrehozta a konyhaszínházat, amely egy új színfoltja lett a szombathelyi vendéglátásnak. Főként Ausztriában szerezte meg konyhai tapasztalatait, kísérletező kedvének köszönhetően lépett ki a szakácsokról kialakított hagyományos képből.

Mindig figyelt, a technológiák és receptek közül kiválogatta a neki megfelelőt. Mint mondta, amikor elvégezte a szakiskolát, nem voltak lehetőségek és nem voltak mesterek sem. A főzés manapság amúgy is reneszánszát éli, az emberek a futball után az ételek iránt érdeklődnek a legjobban. Kipróbálta a Michelin csillagos konyhát is, de leginkább a saját feje után megy. A lázadás a bevett szokások ellen segített létrehozni a konyhaszínházat, hiszen – mint mondja - a színház és a konyha közel áll hozzá. A Weöres Sándor Színházban dolgozott felszolgálóként, de játszott egy darabban is.

A színház konyhájában havonta-kéthavonta rendezi meg a konyhaszínházat, ahová bárki betérhet és megkóstolhatja és véleményezheti a felszolgált ételeket. Dobos László szerint fontos, hogy a szakács kommunikálhasson a vendéggel, mert erre általában nincs is lehetőség. A konyhaszínház ugyanakkor lehetőséget ad a közvetlenségre, vendégek véleménye pedig segít a fejlődésben. Hallgassa meg Dobos Lászlóval készített beszélgetésünket.