Kétszer hosszabb égési idővel rendelkeznek, lassan és egyenletesen égnek, így órákig gyengéd illatot adnak. A károsanyag kibocsátásuk is kedvezőbb: a szójaviasz ugyanis egy természetes, megújuló növényi alapú anyag, ami jóval alacsonyabb hőmérsékleten ég, mint más viaszok, az égése során pedig sokkal kevesebb korom és füst keletkezik. Arról nem is beszélve, hogy sokkal fenntarthatóbb választás a környezetünk szempontjából.



A lelassulás pillanatait segíthetik elő a hétköznapokban, de különböző illóolajokkal vegyítve tudatalattink különböző részeire, blokkjaira is hatást gyakorolnak- legújabb podcastünk vendége Czenki Barbara, aki a szójagyertyák világába vezet be. A beszélgetés első részét hallgathatják meg.

A beszélgetés második része az alábbi linken hallgatható meg: