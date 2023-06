A sportolni vágyók Ostffyasszonyfa Észak és Dél csapatának kispályás labdarúgó mérkőzésén bizonyíthattak, a lelki feltöltődést keresők pedig az evangélikus templomot töltötték meg az ökumenikus istentiszteleten. Garas Krisztina Judit evangélikus lelkész és Mikulyák László katolikus plébános hirdetett igét. A gyerekek felhőtlen szórakozásáról is gondoskodtak: ugrálóvár, arcfestés, ügyességi versenyek, lufihajtogatás is szerepelt a programsorban. Nem csak a kisebbeket, a felnőtteket is lenyűgözte Nagy Jonathan bűvész színpadi showja, majd felléptek a Zenit Dance Stúdió és a Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club növendékei, a sümegi hastáncosok, valamint "Vársz valahol turnéjával" a Dirty Slippers is. Zenés produkciókban sem volt hiány: a Sógorok együttes, Dene Gabriella és Jambo buli tette emlékezetessé az offai falunapot.