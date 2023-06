Mindenki kiereszthette a gőzt

Köszöntőt mondott Kondora Tihamér, Meggyeskovácsi polgármestere: -Úgy gondolom, hogy a programok között mindenki megtalálja a számára megfelelőt, csak azt tudom kívánni, hogy mindenki érezze jól magát, eressze ki a gőzt, hagyja a stresszes hétköznapokat - fogalmazott, majd megköszönte mindazok munkáját, akik a falunap szervezésében szerepet vállaltak.

Fejlődő, gyarapodó település

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Meggyeskovácsi is fejlődő, gyarapodó település, ezt bizonyítja a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, amelynek épphogy befejeződik egy szakasza, máris következik egy újabb, köszönhetően a pályázati támogatásoknak.

- 127 településnek vagyok képviselője most már elég hosszú ideje, elég jól ismerem a térséget, emellett az országot is járom, de párját ritkítja az a fajta felfedezés, ami itt történt: egyszerre csak kezdtek fogyni az üres házak, és egyre-másra tűzték ki a fiatalok azt a célt, hogy ide költözzenek - mondta a képviselő, majd hozzátette: ha valaki belenéz a világba, láthatja, hogy békeidők után vagyunk. Most már tudjuk, hogy a Covid előtt voltunk a legboldogabbak, mert minden mutató felfelé ment, azt láttuk, hogy a határ a csillagos ég és szabadok vagyunk. Aztán jött a koronavírus miatti lezárások időszaka: azt hittük, hogy ennél rosszabb nem lehet, aztán mégis lett. A szomszédban dúl az orosz-ukrán háború minden bajával, és a hatalmas árrobbanással, amely nemcsak a családokat szorította nehéz helyzetbe, hanem az önkormányzatokat is. Ilyenkor kell, hogy előjöjjön a józan ész, ami azt súgja, hogy magunkon kell segíteni. Ez a hangulat járja át Meggyeskovácsit is, ahol óvodaépítésbe kezdtek, hogy ezzel is teljesebb és élhetőbb legyen a település.

Légió-bál is volt

A vacsora után Nagy Jonathan szórakoztatta a nagyérdeműt, majd az újszülötteket köszöntötték. Estefelé érkezett Dankó Szilvi és az Eldorado együttes. A tombolasorsolás után Légió-bálban mulathattak a helyiek és a környékbeliek. TJ