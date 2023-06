Kimagasló szakmai munkáért járó kitüntetést vehetett át Magyar Zsoltné a bölcsődék napja alkalmából. Kriszti másfél évtizede reggel hat órakor a Napraforgó Bölcsődében kezdi a napot: ekkor érkezik az áru, az alapanyag, amelyet aztán szigorú szabályok szerint feldolgoznak, elkészítenek. Korábban a szomszédos óvodában dolgozott szakácsként, de azt mondja: mindig arra vágyott, hogy a legkisebbeknek főzzön. A most kapott elismerés nemcsak abban erősítette meg, hogy jól döntött, de „löketet” is adott a jövőre nézve: nagyobb energiával dolgozik, mint valaha. A bölcsőde „spájzában” só nincs, de helyette találunk itt rengeteg zöldséget és gyümölcsöt. Előbbi hol főzelék, hol „rakottas” vagy felfújt formájában kerül a gyerekek elé.

A főzeléket sohasem rántással, hanem a saját alapanyagával sűrítik vagy habarják. Magyar Zsoltné azt mondja, sok apró fogást átültethetünk az otthoni konyhánkba, és máris tettünk az egészségünkért: a rántott hús olaj nélkül is kisül a sütőben, az édes tésztát felesleges pluszban megcukrozni, és a köretek sem csak a rizs, krumpli, tarhonya hármasából állnak. A bölcsődében gyakran kapnak a kicsik kuszkuszt, bulgurt, kölest – többen már otthon is kérik ezeket. Ő maga csak sertészsírt vagy olívaolajat használ, és a családnak készült fogásba is kevesebb só, erőteljes fűszer kerül, mint régebben. Az uzsonna gyakran krémféle: borsó, padlizsán, túró.

Fontos: a három év alatti gyermekeknek napi fél liter tej fogyasztása ajánlott, erre is figyelnek a menü összeállításakor. Mára hozzászoktak a kicsik a reform ételekhez, nincs annál nagyobb öröm, amikor a kisgyermeknevelők azt mondják: finom volt, ízlett a gyerekeknek az étel – teszi hozzá. – A gyerekek többsége nem ismeri azokat az ételeket, amiket itt főznek, általában kell három adaptációs hónap, mire megszeretik az új ízeket – ezt már Sebestyén Bianka, az Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője teszi hozzá. Az a tapasztalata: a szülők többsége megveszi a kész bébiételt, egyrészt, hogy ne kelljen anynyit – szokták mondani – „paszatolni”, és mert azt hiszik: ebben minden benne van, ami fontos és egészséges.

Gyakori az is, hogy a szülő – jó szándékból – csokival, túrórudival, kakaóscsigával a táskájában érkezik a gyermekéért. – Úgy gondoljuk, ami édes, az ajándék. Az ajándék pedig jó dolog. Milyen jó lenne, ha inkább almát, szilvát, szőlőt kapnának ilyenkor a kicsik – fogalmaz. Sebestyén Bianka felhívja a figyelmet arra is: azok kívánják a legjobban az édeset, akiknél kevés a fehérjebevitel. S mit tegyünk, hogy egészségesen táplálkozzon a gyermekünk? Egyszerű a válasza: ne adjunk neki egészségtelent. A bölcsődében biztosan így lesz, a többi rajtunk múlik.