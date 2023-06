"Az Európai Unió bűnben él, de nem bűnben fogant" - erről is beszélt Semjén Zsolt, majd az LMBTQ-propagandáról és a migránskérdésről is nyilatkozott: nem engedik. Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke Ferenc pápa látogatásáról, a határontúliak támogatásáról is kérdezte a KDNP országos elnökét.