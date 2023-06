Simicskó István és Navracsics Tibor után harmadik vendégként Semjén Zsoltot, a KDNP országos elnökét, miniszterelnök-helyettest köszöntötték a KDNP Vas vármegyei szervezete és a Pro Civitate Dei Egyesület által szervezett kereszténydemokrata esten a Martineumban. A mintegy kétórás fórumon számos közéleti és aktuálpolitikai eseményt, döntést járt körbe Semjén Zsolt.

Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke kérdezte a miniszterelnök-helyettest: elsőként a Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról és az idei pápalátogatásról.

– Amikor nagyon sokan a háború eszkalációját akarják, a pápa keresztény üzenete, és hogy tárgyalásokkal lehet a békét elérni, olyan fontos üzenet volt, amely valóban a világ lelkiismeretét és figyelmét is ideirányította – hallhattuk Semjén Zsolttól. – Nemcsak nekünk volt ez megerősítés, hanem a béke ügyének is. Ferenc pápa magyarországi látogatásával kiállt a béke, a házasság és a keresztény civilizáció mellett – mutatott rá a KDNP elnöke. – Minden nemzet Istennek egy gondolata, így a magyar nemzet is Istennek egy gondolata. Ebből kifolyólag minden nemzetnek az a küldetése, hogy a saját értékeit megőrizze, kimunkálja és felmutassa, mert ez az az érték, amelyet csak és kizárólag az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek – fejtette ki Semjén Zsolt.

– Senki nem adhatta a világirodalomnak Dosztojevszkijt, csak az oroszság, senki nem adhatta a világ zeneirodalmának Wagnert, csak a németség, és senki nem adhatta és senki nem adhatja az egyetemes emberiségnek Arany Jánost, Ady Endrét és Bartók Bélát, csak a magyarság, csak mi – folytatta. – S ha mi eltűnünk a történelemből, akkor az egyetemes emberiség lesz örökre, pótolhatatlanul szegényebb. Ezért tehát a mi kötelességünk, hogy a magyarságunkat megőrizzük, kimunkáljuk és föl tudjuk mutatni, amivel az egész emberiség gazdagodik. –

A magyar nemzet olyan különleges nemzet, mely egy háromlábú székhez hasonlít: az egyik lába az anyaországi magyarság, a másik a Kárpátmedencei magyarság és a harmadik a diaszpóra magyarsága. S ha bármelyik láb eltörik vagy kiesik, a szék fölborul – fogalmazott Semjén Zsolt, aki példaként említette: ha eltűnne az erdélyi, a felvidéki magyarság, akkor az egyetemes magyarság lenne csonkább. A miniszterelnök-helyettes hosszan beszélt azokról a kormányzati programokról, amelyekkel a határon túli magyar óvodák, iskolák fenntartásához, templomok felújításához, egyetemek és más felsőfokú képzési helyek finanszírozásához az elmúlt több mint tíz esztendőben hozzájárultak.

Hangsúlyozta annak jelentőségét is, hogy minden külhoni magyar teljes jogú magyar állampolgár lehessen. Megtudtuk: életcéljának tekinti a magyar nemzet közjogi egyesítését. – Már több mint 1 millió 150 ezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká a honosítás biztosításával – emelte ki a politikus. – Az Európai Unió bűnben él, de nem bűnben fogant. Mi arra teszünk kísérletet, hogy az Európai Unió visszataláljon az alapító atyák örökségéhez, akik keresztény civilizációra épülő Európát, illetve a nemzetek sokszínűségére és szuverenitására épülő Európai Uniót álmodtak meg: ahol evidencia, hogy a családra épül a nemzet – erről is beszélt, majd kitért az LMBTQ-propagandára és a migránsok befogadásának kérdéskörére is: ezekben a kérdésekben a kormány nem enged – szögezte le, mint ahogy azt is aláhúzta: Magyarország érdeke, hogy az Európai Unióban maradjon.