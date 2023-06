– A polihisztorokból egyre kevesebb van, és egyre több az olyan diák, amelyik egy tárgyban nyújt kimagasló teljesítményt – hangsúlyozta Fehér László, Celldömölk polgármestere. Az önkormányzat nagyvonalú ajándékkal kedveskedett az alkalomból: minden jutalmazottnak a Vulkán-fürdőbe és a Kemenes Vulkánparkba szóló egy-egy belépőjegyet ajándékoztak. – Az egy négyzetméterre jutó tehetséges tanulók száma most biztosan itt a legnagyobb – erről már Tóth Ferenc, az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője szólt, aki utalt arra is: együtt vagyunk a következő évtizedek jó néhány kiváló gondolkodójával. A teremben helyet foglaló gyerekeken végignézve azt hangsúlyozta, amit vállaltak és amit a tanulmányi versenyeken elértek, követendő és példaértékű. Tóth Ferenc köszönetet mondott a felkészítő pedagógusoknak és kiemelte a szülők szerepét. Egymás után szólították a színpadra a díjazottakat, volt, akinek kétszer is gratulálhattak: Schwott Bence és Szijártó Petra, a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tanulói két-két versenyen értek el dobogós helyezést.

Verseny Kategória Tanuló Helyezés Felkészítő tanár Iskola "Ismerem a technikai környezetemet" - Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny I. kategória (5-6. évfolyam) Pethő Klára III. Németh László Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Takács Julianna II. Kraft Béla László Rumi Rajki István Általános Iskola Nagy Sára Anna I. Kraft Béla László Rumi Rajki István Általános Iskola II. kategória (7-8. évfolyam) Kálmán Hanna III. Németh László Szent László Katolikus Iskola, Sárvár Sinka Lili II. Németh László Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Kardos Áron I. Veiczer-Simon Bettina Rábapatyi Arany János Általános Iskola Vas megyei német nyelvi verseny az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói számára I. kategória (7. évfolyam) Róka Anna III. Bozsodi Zsuzsanna Ágnes Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kőszeg Schwott Bence II. Eredicsné Mayer Éva Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Szijártó Petra I. Eredicsné Mayer Éva Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola II. kategória (8. évfolyam) Gál Kristóf III. Balaskóné Szabó Ildikó Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely Szalay Sára II. Szakály Csilla Anna Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Vass Gréta I. Szakály Csilla Anna Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Vas megyei angol nyelvi verseny az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói számára I. kategória (7. évfolyam) Francsics Anna Sára III. Árvai-Fuczin Krisztina ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Németh Mihály István II. Eignerné Iván Judit Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szőcs Bendegúz Péter I. Árvai-Fuczin Krisztina ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely II. kategória (8. évfolyam) Kocsis Máté III. Babos Erika Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kőszeg Németh Kolos II. Guzmics Tamásné Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Thész Barnabás I. Ágoston Edit Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely Vas megyei fizikaverseny 7. évfolyamosok részére

Rettegi Ákos I. Pungorné Jakab Mónika Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Vas megyei esélyteremtő matematikaverseny I. kategória (5-6. évfolyam) Kovács Vince III. Molnár Erika Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Asbóth Júlia II. Szécsényi Tünde Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Szikszai Alexandra I. Takács Krisztina Oladi Általános Iskola, Szombathely II. kategória (7-8. évfolyam) Schwott Bence III. Szijártó Zsolt Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Szijártó Petra II. Kovácsné Töreki Ildikó Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Németh Ábel I. Molnár Erika Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola Vas megyei angol nyelvi verseny a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói számára 9/I. kategória Szalai Benedek III. Barták Henriett Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium Nagy Ármin II. Döbrösy Ildikó Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum, Szombathely Vincze Dóra I. Janák Veronika ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely 9/II. kategória Czirók Rebeka III. Horváth Andrea Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely Bécsi Lili II. Tóbi Magdolna Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium, Szombathely Németh Kornél Máté I. Kiss Patrik Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium 10/I. kategróia Sisak Barnabás III. Hompasz Melinda Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum, Szombathely Szepesi Bence II. Némethné Rádl Krisztina Vas Megyei SZC Sárvári Tinódi Gimnázium Németh Zsófia I. Frigyné Molnár Magdolna Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium, Szentgotthárd 10/II. kategória Kovács Laura III. Tóth Attila Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium Harkány Júlia II. Tóth Adrienn Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg Farkas Júlia I. Dolgosné Mórocz Katalin Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Vas megyei német nyelvi verseny a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulói részére 9/III. kategória Elek Júlia III. Nagy Veronika Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szabó Dorka Luca II. Szabóné Budai Tünde Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium, Szentgotthárd Kanizsai Olívia Emma I. Marton Tünde Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg 9/IV. kategróia Bodovics Előd Levente III. Koller Katalin Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium, Szombathely Tóth Barnabás II. Némethné Tóth Tímea Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely Antal Laura I. Verasztó Edit Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium, Szombatehly 10/I. kategória Pataki Jázmin III. Szikszainé Pallósi Patrícia Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Németh Annabella II. Szikszainé Pallósi Patrícia Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Tóth Barbara I. Dr. Csekéné Vincze Edit Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium, Szombatehly 10/II. kategória Teket Dóra Krisztina III. Szikszainé Pallósi Patrícia Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Németh Boglárka II. Szikszainé Pallósi Patrícia Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Weidl Mónika I. Mersich Renáta Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg 10/III. kategória Horváth Hanna III. Mézesné Szabó Katalin ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Földi Dániel III. Góczánné Molnár Éva ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Varga Luca II. Dr. Tóthné Bozi Edit ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Horváth Lili Luca I. Domnanovich Dóra Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg 10/IV. kategória Pintér Fanni III. Németh Veronika Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium, Szombathely Schermann Áron II. Némethné Tóth Tímea Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely Gergely Bálint I. Simonné Tamássy Judit Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely Vas megyei középiskolai biológiaverseny 9. évfolyam Magda Boldizsár III. Miltényi Attila Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Nagy Míra II. Kovacsics Bernadett Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Patay-Gomez Luis Esteban I. Némethné Benkő Katalin Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 10. évfolyam Simon Kata Nina III. Tóthné Dancs Andrea Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium Nagy Eszter II. Szinetárné Márkus Teréz Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Kovács Marcell I. Szinetárné Márkus Teréz Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 11. évfolyam Kiss Gergő III. Melegáné Somogyi Tímea Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Brobst Maxime II. Melegáné Somogyi Tímea Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Szitás Júlia I. Tóthné Dancs Andrea Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium 12. évfolyam Balogh Natália II. Szinetárné Márkus Teréz Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Roboz Rebeka I. Szinetárné Márkus Teréz Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Vas megyei középiskolai fizikaverseny 9. évfolyam Berki András III. Valaska Ferdinánd Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Mosonyi-Nagy Máté II. Valaska Ferdinánd Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szemes Barnabás I. Valaska Ferdinánd Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 10. évfolyam Rácsik Bálint I. Geröly Péter Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum, Szombathely 11. évfolyam Czirók Marcell III. Pájer Szabolcs ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Koós Botond II. Pájer Szabolcs ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely Kramli Olivér I. Pájer Szabolcs ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely 12. évfolyam Laski Ákos II. Péterfi Ágnes Vas Megyei SZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely Boldizsár Dominik I. Gacs Miklós Vas Megyei SZC Sárvári Tinódi Gimnázium Ránki György dunántúli történelemverseny III. kategória

(szakképzési centrumok tanulói) Molnár Bendegúz II. Bujdosó Anna Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum, Szombathely Németh Péter I. Bujdosó Anna Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum, Szombathely "Tiszán innen - Dunán túl" országos népdaléneklési minősítő verseny Énekegyüttes kategória

(7-8. évfolyam) Gerlice énekegyüttes (Busa Regina, Gábos Csenge, Kőhalmi Zsófia, Boros Liza, Sipos Benedek, Goda Ádám, Kun Barnabás) Kiemelt arany minősítés Földesi Jánosné Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely Énekegyüttes kategória

(9-12 évfolyam) Vasi Legények (Fábri Sándor Márk, Horváth Levente, Kisfalusi Dániel, Kinizczki Márton, Körtvélyesi Áron, Jankovics Patrik, Nádasdy Levente) Kiemelt arany minősítés Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Kisegyüttes kategória

(9-12. évfolyam Kislajbi kisegyüttes (Pribusz Bence, Pribusz Dániel) Kiemelt arany minősítés Földesi Jánosné Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szóló kategória

(5-6. évfolyam) Kőhalmi Zsófia Kiemelt arany minősítés Földesi Jánosné Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely Szóló kategória

(7-8. évfolyam) Faller Ágoston Kiemelt arany minősítés Földesi Jánosné Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely Szabó Viktória Kiemelt arany minősítés Szilágyi-Varga Diána Szent Imre Általános Iskola, Jánosháza Szóló kategória

(9-12. évfolyam) Kőhalmi Nikolett Kiemelt arany minősítés Kocsisné Körmendi Klára Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium Horváth Levente Kiemelt arany minősítés Szilágyi-Varga Diána Vas Megyei SZC Barabás György Műszaki Szakképző Iskola, Sárvár