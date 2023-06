Dr. Pachner Orsolya egyetemi adjunktussal, az ELTE PPK PPI Pszichológia szakcsoport vezetőjével 2020 decemberében találkoztunk legutóbb. Akkor arról számolt be, hogy 2020 szeptemberétől ötven hallgató tanul a pszichológia alapképzés első évfolyamán Szombathelyen. Valamint, hogy a folyamatos építkezés jegyében 2021. szeptembertől pszichológia mesterképzés is indul. Egy hete büszkén adták hírül a közösségi oldalon: gratulálnak első záróvizsgázóiknak.

– Az idei tanévben nemcsak az első hat féléves alapképzésben (BA), hanem az első négy féléves mesterképzésben (MA) részt vevő évfolyam is végzett. Harminckilencen tettek sikeres vizsgát az előbbin, ketten az utóbbin. Amit kezdetben célul tűztünk ki akár az oktatói létszám, akár az építkezés tekintetében, az megvalósulni látszik: 15-en oktatnak és veszik ki a részüket a mindennapi munkából. A következő évfolyamoknál pedig látható a tendencia, hogy emelkedtek a hallgatói létszámok – számottevően nőtt az érdeklődés a szak iránt. Túljelentkezés van az alapképzésre, a mesterképzésre pedig szeptembertől már várjuk az itt végzett hallgatóinkat. Többségük helyben szeretné folytatni a tanulást.

Dr. Pachner Orsolya

Fotó: © Cseh Gábor

A kérdésre, hogy minek köszönhető a nagy érdeklődés, Pachner Orsolya úgy felel: – A külvilág számára látható, mit és hogyan csinálunk. Az első évfolyamunkból sokan kifejezetten azért jöttek Szombathelyre, hogy részesei lehessenek egy új kezdetnek. Ugyanez oktatókat is motivált. A következő évfolyamok már azt érezhetik: jól működő, bejáratott közegbe érkeznek.

Tevékenységeinkkel, programjainkkal a közösségi médiában, az egyetem mindennapjaiban és a város életében is nyomot hagyunk. A helyi ismertségen kívül az ország összes pszichológia képzőhelyén tudnak a létezésünkről, ami óriási előrelépés. Ez egyrészt a hallgatóink OTDK-eredményeinek, helyezéseinek köszönhető, de többek között Aranyi Gábor és Kemény Ferenc oktató kollégánk két nyertes OTKA kutatási pályázatának is. (Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának tíz kutatója – közülük ketten olyanok is, akik Szombathelyen oktatnak – nyert összesen több mint 400 millió forint támogatást az NKFIH egyéni kutatókat és kutatócsoportokat célzó OTKA-pályázatainak keretében.)

A programok egy része, mint a film- és könyvklub, előadások, kerekasztal-beszélgetések, szakestek a saját hallgatóikat célozzák, mondja. Az egyetemen minden félévben meghirdetnek egy kurzust, ahová elismert kutató-pszichológusokat hívnak meg. A nyitott előadásokra bárki beülhet – járt már itt Pléh Csaba, Oláh Attila, Király Ildikó, Hunyadi György, Kende Anna, Balázs Judit is. Nagy előrelépést jelentett, hogy a végzős BA-s hallgatók klinikai gyakorlatokon vehettek részt a Vasban és a környező megyékben lévő pszichiátriai osztályokon. E kapcsán további együttműködés indult például az intaházai Pszichiátriai és Addiktológiai Rehabilitációs Osztállyal. S diákok találkozhatnak hallgatóinkkal a megye különböző általános iskoláiban, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen megvalósuló önismereti foglalkozásokon.

Az elhelyezkedési lehetőségekről is érdeklődtünk: – A végzős BA-sok viselkedéselemző diplomát kapnak. Sokféle képességre tesznek szert, ami számos irányban hasznosítható. Az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenységeket végezhetnek, nevelést, képzést, fejlesztést, újranevelést, korrekciót, gyógyítást, illetve rehabilitációt végző szervezetekben, intézményekben.

Bármilyen, nem specifikus diplomát igénylő állás is nyitott a számukra, és többféle mesterképzésre van lehetőségük, nem a pszichológia mesterképzés az egyetlen út. Többek között humánerőforrás mesterképzésre, kognitív tudományok képzésre, de például kriminológiára is. Hallgatóink közül többen másoddiplomások. A tudás, amit a három év során szereztek, gazdagítja az alapismereteket, amiket tanárként, közgazdászként vagy más területen szereztek. Többségük célja az, hogy mesterképzésre jelentkezzen és okleveles pszichológus végzettséget szerezzen.