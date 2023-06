A 6. Soltis gyerekszínjátszó tábort Sitkén, az ifjúsági szálláson rendezik meg július 10étől, a 8–14 éves táborozók jó kezekben lesznek: három kipróbált drámapedagógus, színész foglalkozik velük, Pesti Arnold, Boznánszky Anna és Bora Levente. Közben útra kel a premieren hangos sikert, nagy tapsot hozó zenés kabaré, a Magyar Álomvasutak: több település közönsége is fölszállhat abba a mágikus kupéba, ahol minden megtörténhet.

Kb. az élet. És közben szólnak a kuplék: „De csuda jó dolog a szerelem…” Nagy Gábor igazgató elmondta azt is: bár az anyagi lehetőségek szűkülése okán öt napig tart, vagyis rövidebb lesz a szokásosnál – az idén augusztus elején is megrendezik Kőrispatakon a színjátszó tábort. Az erdőszentgyörgy– celldömölki közös szervezésű tábor rendkívül népszerű az ottani fiatalok körében, az idén is nyolc csoportban zajlik a munka július végén, augusztus elején. A kőrispataki tábor csoportvezetőit szokás szerint a Soltis Lajos Színház „adja”.