Az országos táborfigyelő oldal arról ír: újabb rekordot hoz majd az idei vakáció a táborozók számában, országszerte 230 ezer gyerek nyaral így. A legtöbben közülük sport- és angoltáborban vesznek részt, a harmadik legnépszerűbb tematikát a katonai és honvédelmi táborok adják, de a tanyasi életformától egészen a drónozásig végtelen számú lehetőség közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. A vasi választék is bőséges, csak bírják a szülők anyagiakkal.

Az elsősegélynyújtás tudása segíthet a gyerekeknek megérteni, hogyan kell biztonságosan viselkedni a mindennapokban, elkerülni a baleseteket; vagy ha valami történik, arra helyesen reagálni. Mindezt játékos formában sajátíthatják el a 6–10 éves gyerekek a Bonaventúra elsősegélynyújtó táborban Szombathelyen. Huszonhatodik éve szervezi meg népszerű kézműves és természetismereti napközis táborát a Vasi Múzeumfaluban a Kerekerdő Alapítvány. Héttíz éves kisdiákok tölthetnek el egy vagy két hetet falusias környezetben. Természetvédelmi – „süni” – táborukat 31. alkalommal rendezik a Göcsejben 9–14 éves diákok számára. Szőcei szénagyűjtő nomád táboruk a legnagyobb múltú – oda 11 évesnél idősebb, tábori tapasztalatokkal rendelkező diákokat várnak.

Több korosztályban érkeznek a gyerekek Saly Ritához

Fotó: Szendi Péter

A természetben maradva: az országszerte június 16-án, pénteken indult erdei vándortáborokban jelzett túraútvonalakon haladnak a csoportok. Egy hét alatt 50–90 kilométert tesznek meg – a bejárható tájegységek között szerepel a Vasi-Hegyhát is. Az utóbbi táborok ottalvósak, ugyanígy a zsennyei horgász- és kalandtábor négy turnusa is. Nyolcéves kortól minden kalandot, természetet szerető, horgászatot kedvelő vagy azt szívesen megtanuló fiú és lány jelentkezhet. Cél az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítása a környezet és a természet megismerésére. A horgászatot a vármegye 16-szoros bajnokcsapatának horgászai oktatják.

Egyebek mellett expedíciós kalandtábort hirdettek ifjaknak Gyöngyösfaluban. Ugyan nem a természetben, de a szabad levegőn tölthetik az időt a tizenévesek Sárváron. A fürdő kizárólag kamaszoknak szervezett „haverok, buli, bikini” táborában augusztus 14., hétfőtől 18., péntekig önfeledt kikapcsolódást, közös bandázást, felhőtlen együttlétet ígérnek a strandon. A játékos tanulásra vágyó fiataloknak ideális a Vasi Múzeumbarát Egylet régésztábora Nagy Károly Szombathelyen címmel.

A Savaria Kalandtáborban pedig hétfőtől péntekig mindennap más-más múzeumot felfedezve tölthetnek aktív, játékos napokat a kisdiákok. Egyre több helyen várják azok jelentkezését is, akik akár csak 1-2 napra csatlakoznának egy táborhoz. Az egyik népszerű szülinapos kuckó például 7–13 éves gyerekeket vár kézműves és élményfestő táborába. Saly Ritától megtudtuk, a jelentkezéshez elég, ha a gyermek szeret festeni, rajzolni, alkotni, és akár egy-egy napra is lehet csatlakozni.

Augusztus 7-től és 14-től kezdődően is befizethetik a szülők a gyerekeket a lovas-kézműves napokra Vasszécsenyben. Az egyhetes turnuson kívül itt is van lehetőség az egy-egy napos részvételre, akár óvodásoknak is 4 éves kortól. A gyerekek több mint fele napközis táborban vakációzik – ezekben néhány ezer forintos költséggel számolhatnak a szülők. A legtöbb általános iskola a június 16-i évzáró után június 30-ig szervez napközis táborokat a diákjainak: akár egy-egy napra is befizethetik őket. Az idén is megnyitotta kapuit az egyházmegyei karitász napközis tábora – a nardai plébániára várják az általános iskolásokat június 19., hétfőtől augusztus 11-ig.

A táborok többségében az áremelés átlagosan 15 százalékos – találtunk tábort 26 ezer, de 59 ezer forintért is turnusonként –, változott a gyermekétkeztetés ára, drágultak a bérleti díjak és a különböző belépők is, nőttek a táboroztatók költségei. Az áremelést ezek indokolják.