A Szombathelyi Erdészeti Zrt. idén tavasszal 218 hektáron végzett erdőfelújítást, és 6,8 hektáron erdőtelepítést. Az első kivitelben 774 ezer csemetét és 229 mázsa makkot, pótlásként pedig 1 millió 130 ezer darab csemetét ültettek el - olvasható a Szombathelyi Erdészeti Zrt. beszámolójában.

A közösségi oldalon közzétett tájékoztatóból kiderül: a csapadékos tavasznak köszönhetően szépen megeredtek az elültetett csemeték, ahol kellett tőre vágással segítették fejlődésüket. A gyomosodás ellen végzett vegyszeres védekezés után kézi ápolásra is szükség lesz. A vadaktól pedig kerítés védi az erdősítéseket. A mag- és makkvetéstől, valamint a csemeteültetéstől még hosszú út vezet az erdőig. Az erdőtörvény rendelkezik a fafajokról, a tőszámról, a lombkorona fedettségről, és a magasságról. Amíg az érintett területen a fák átlagos magassága nem haladja meg a két métert, addig a jövő erdőit erdősítésnek nevezzük. Ezeket 10-12 évig folyamatosan védeni, ápolni és gondozni kell. Az eredményt a hatóság ellenőrzi.

A májusi eső most tényleg aranyat ért

Idén jókor jött a csapadék: a lomb- és a fenyőerdősítésnek is jót tett, akár arasznyi is lehet az új hajtásnövekedés. A tavaszi fagyok elmaradtak, de a rovarkártevők, például a levélormányosok – területenként változó mértékben - megjelentek. Persze az éltető víz a gyomoknak is kedvez, ami plusz munkát igényel. A tavalyi jelentős aszálykár után ebben az évben a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdálkodási területén 88 hektáron 750 ezer darab csemete pótlásban való elültetése vált szükségessé.

Kapcsolódó: