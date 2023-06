Rendhagyó nyitva tartás mellett tárlat- és túravezetéseket tartott az intézmény szombaton. A rendezvény fő attrakciója a tortavágás volt. Fehér László polgármester köszöntőjében emlékeztetett: megválasztásakor az egyik legfőbb feladatának a turizmus fejlesztését tűzte ki célul. Ebben nagy szerepet tölt be a Kemenes Vulkán Park. Az önkormányzat nem érkezett üres kézzel, társasjátékokat kapott a város legfiatalabb intézménye. Tulok Gabriella igazgató elmondta: egyrészt a nyári táborok alkalmával is nagy hasznát veszik ezeknek, másrészt a hozzájuk tartozó szív Pincébe társasjáték napokat terveznek a jövőben. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a vendégeket. Elmondta: Celldömölk egyedi látnivalója a Kemenes Vulkán Park, amely abban is tevékeny szerepet játszik, hogy a város vonzó lehessen a turistáknak - immáron tíz esztendeje.