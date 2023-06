Létezik és felelősséget visel mindenkiért, aki magára e nemzethez tartozóként tekint. A mai Magyarország megmaradásáért vívott küzdelme már a mi történetünk. Emlékszünk arra, hogy akár még 2010 előtt is magyart és magyart egymás ellen fordítottak. A kettős állampolgárság ellen ugyanaz a baloldali miniszterelnök kampányolt, aki ma is az ellenzék vezére. 2010-től azonban új korszakot kezdhettünk a nemzetpolitikában. A nemzeti felelősségünk jegyében már megadhattuk a kettős állampolgárság lehetőségét. A magyar parlamentre a határontúliak is szavazhatnak. Kormányzati támogatásokkal, szerte ágazó fejlesztésekkel, oktatási beruházásokkal hozzájárulhattunk a szórvány és tömbmagyarság megmaradásához. A magyar oktatási rendszerben bevezethettük a határtalanul programot, amelynek keretében a felnövekvő generációk ellátogathatnak a Kárpát-medence területére. Mindez csak pár példa volt arra, hogy miként erősödött és miként erősíthettük együtt a nemzeti összetartozás érzését már a mi életünkben. Trianon gyászos napja így vált a nemzeti összetartozás napjává, hiszen tudjuk azt, hogy minden magyarsággal szembeni szándék ellenére van még dolgunk a világban. Van még feladatunk és ezt a jövő nemzedékeinek is tovább kell vinni.

Az elmúlt években ugyanakkor arra is próbálkozásokat tettünk, hogy a minket körbevevő országok is lássák: együtt többre megyünk. Ennek keretében vált például minden eddiginél jobbá a magyar-szerb viszony. Szomszédaink és az ott élő magyarság különböző kihívásokkal találkoznak. Tudjuk jól, hogy ez most a legnagyobb Ukrajna számára. Abban a háborúban magyar nemzetiségű katonák is részt vesznek, a vérüket adják. Ezért is mondjuk azt, hogy békére, azonnali békére van szükség.

A nemzeti összetartozásért csak akkor tudunk tenni, ha erősek a közösségeink, akik büszkék a magyarságukra. Ennek keretében tisztelettel tekinthetünk mindazokra a helyekre, amelyek megerősítenek minket ebben. Vas vármegye Trainonra emlékező helyszínei Kőszegtől Sárváron át Celldömölkig ilyenek. Köztük Csepreg is. Hála mindazoknak, akik megtartják ezt az emlékhelyet, őrizve a magyarság lángját. Köszönet érte. Vigyázzanak rá a jövőben is, hiszen ne feledjék, hiába akartak minket letörölni a Föld színéről: vagyunk. Vagyunk és van még feladatunk, van még küldetésünk. Egymásért, a magyarságért. Őrizzük meg ehhez az összetartásunkat!

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere beszédében elmondta:

Ma összegyűltünk, hogy megemlékezzünk az egyik legfájdalmasabb pillanatról a magyar történelemben - a trianoni békediktátum aláírásáról. Ez a nap mindig fájdalmasan emlékeztet bennünket arra, hogy Magyarország elvesztette területeinek jelentős részét, és a magyar nemzet szívét mélyen megtörte az elszakítás és elnyomás súlya.

Az 1920. június 4-i békediktátum nyomán milliók váltak idegen földön élővé, és a határok által lemetszett magyar közösségek hirtelen elszakadtak gyökereiktől. Az emberek elveszítették otthonukat, földjüket, családjukat és barátaikat. A trianoni békeszerződés hatásai, amelyeket még mindig érezzük, nem csak területi veszteséget jelentettek, hanem kulturális és szellemi értékek elvesztését is. Az összetört álmok és a szétszakított családok tragédiáját idővel semmi sem tudja teljesen helyrehozni.

Azonban itt, Csepreg városában, ahol a közösség ereje mindig kiemelkedő volt, fel kell emelkednünk a múlt terheitől, és együtt kell tekintenünk a jövő felé. Meg kell őriznünk emlékeinket, és tisztelettel kell gondolnunk azokra, akik az elszakított területeken maradtak, akik megőrizték magyarságukat és hűek maradtak gyökereikhez. Büszkék lehetünk rájuk és mindazokra, akik a trianoni traumát követően is képesek voltak megmaradni és újjáépíteni az életüket. Pontosan egy hónappal ezelőtt, volt szerencsém megtapasztalni azt a csodát, melyet Székelyföldnek hívunk. Csepreg város Fúvószenekarát Korondra kísérhettem, ahol személyesen is meggyőződhettem arról a kincsről melyet elvettek tőlünk.

Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az ősi köteléket újra kell élesztenünk és hivatalosan is egymás testvértelepülései leszünk a közeljövőben.

Az emléknap nemcsak a múlt tiszteletét és megemlékezését jelenti, hanem figyelmeztet minket arra is, hogy soha ne hagyjuk, hogy a múlt terhei megbénítsanak bennünket. Együtt kell működnünk, hogy erősítsük a közösséget és elősegítsük a fejlődést.

Hisszük, hogy a nemzet ereje mindig a közösség erején alapul, és hogy a városunkban élő emberek egymásra támaszkodva és támogatva képesek lesznek átlépni a múlt árnyékán és felépíteni egy boldogabb jövőt.

Emlékezzünk tehát azokra, akik elvesztették otthonukat és szeretteiket, és adjunk hálát azoknak, akik azóta is az elszakított területeken őrzik a magyarságot. Tegyük félre a megosztottságot és összefogva dolgozzunk azért, hogy városunk és országunk még erősebb és virágzóbb legyen. Higgyünk abban, hogy a trianoni traumából erőt merítve képesek vagyunk túllépni a múlt korlátain és építkezni a jövőben.

Csepreg város polgármestereként külön büszkeségre ad okot, hogy ilyen környezetben, magánemberek saját erőforrásaiból, kezük munkájából készült emlékhelyen gyűlhetünk össze évről évre, amely jól mutatja a helyiek elkötelezettségét nemzeti értékeink és történelmünk megőrzéséhez. Köszönöm Taródi Tamásnak, hogy ma itt lehetünk!

Köszönöm, hogy együtt, tisztelettel és emlékezettel lehetünk ma itt a trianoni békediktátum emléknapján. Legyen ez a nap az összetartozás és az összefogás ünnepe.