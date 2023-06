- A Covid-járvány miatt ugyan egy-két év kimaradt, de már 16. alkalommal szerveztük meg az Éhen Gyula napokat. Ugrálóvár, trambulin, kishuszár-bemutató, lovacska, fotósarok és kézműves foglalkozások is várják a környék lakóit, várhatóan délután 5 óráig - tudtuk meg Németh Krisztiántól.

Illés Károly szerint fontosak ezek a programok, hiszen megmutatják, egy-egy civil szervezet mennyire tevékenyen vesz részt adott közösség életében. - Köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult a program megvalósításához: így külön köszönet jár az egyesület elnökének, Németh Krisztiánnak. Az ilyen alkalmakon van lehetőség a közös elmélkedésre is, így a körzet, a városrész ügyei is szóba kerülnek. Itt most több ötletet is hallottam, bízom abban, hogy ezek idővel meg is valósulhatnak - mondta el a közgyűlési frakcióvezető.

Szombathely legendás polgármesteréről, Éhen Gyula munkásságáról, és az Éhen Gyula-telep kialakulásáról dr. Kalocsai Péter, az ELTE SEK történelem tanszékének tanszékvezető docense beszélt a jelenlévőknek. Kitért arra is: a Nyitra Utcai Általános Iskola jogelődje, a Zanati út és Szőce utca sarkán állt, azt 1928-ban építették. A második világháborúban azonban bombatalálat miatt megsemmisült. Az új iskolaépület Jegenye utcai szárnyát 1956 szeptemberében avatták fel, majd amikor kitört 1956 októberében a forradalom, az intézmény további bővítését leállították. 1959-ben fejezik be a Nyitra utcában az iskolaépítést, ám az eredeti tervet a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt erősen megcsonkították - emlékeztetett dr. Kalocsai Péter.